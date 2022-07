Feralpisalò (club di Lega Pro) all’Antares Fight Night di Edolo (BS) con le maglie dei “Leoni del Garda”

Verdeblù sul ring. Un’importante opportunità di contaminazione tra differenti discipline sportive, stasera a Edolo, che racconta di territorio e dna bresciano, tema assai caro alla Feralpisalò (club di Lega Pro). . Un’importante opportunità di contaminazione tra differenti discipline sportive, stasera a, che racconta di territorio e dna bresciano, tema assai caro alla

Antares Fight Night, patrocinato dal comune di Edolo, nasce da un’idea di Alberto Citroni e Paolo Blam, con il supporto di Carlo Di Blasi (presidente di ONE Championship Italy), oltre all’International Sport Karate Association (ISKA), uno dei maggiori organismi internazionali nel mondo del karate sportivo e della kickboxing. Il progetto, patrocinato dal comune di, nasce da un’idea di, con il supporto di, oltre all’, uno dei maggiori organismi internazionali nel mondo del karate sportivo e della kickboxing.

Un momento emozionante a fianco di campioni che hanno ricevuto in omaggio le maglie dei “Leoni del Garda”, su cui campeggerà, per la terza stagione consecutiva, il marchio “Sporteconomy.it” che si conferma strategico “sleeve sponsor” della home jersey Feralpisalò.

“Il ring è una metafora della vita perfetta: prendi colpi, ne dai, puoi cadere ma devi rialzarti. Dopo una stagione da record, vogliamo affiancare la nostra immagine ad atleti di grande spessore, come Martine Michieletto, imbattuta dal 2017, nella nostra provincia per provare a continuare a vincere. Tutti i bresciani hanno saputo affrontare a testa alta il Covid-19 senza mai andare kappao, ma anzi rialzandosi e reagendo da grandissimi campioni. Ma la gara non è ancora finita e il dna di questo territorio saprà farsi valere fino alla fine.” ha dichiarato sul ring Ilenia Setola, direttore marketing/commerciale della Feralpisalò (nella foto in primo piano)