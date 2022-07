Al via la nuova Coppa Italia Frecciarossa 2022/23. Primi match preliminari il 30 luglio

Ufficiali i primi appuntamenti della Coppa Italia Frecciarossa 2022-23, al via il prossimo 30 luglio con Sudtirol-Feralpisalò per la 1a gara del turno preliminare.

Turno Preliminare:

Sudtirol (B)-Feralpisalò (C) 30/7 ore 21

Bari (B)-Padova (C) 31/7 ore 18

Modena (B)-Catanzaro (C) 31/7 ore 20.30

Palermo (B)-Reggiana (C) 31/7 ore 21

32imi di Finale:

Cagliari-Perugia 5/8 ore 17.45

Udinese vs vincente Sudtirol/Feralpisalò 5/8 ore 18

Lecce-Cittadella 5/8 ore 21

Sampdoria-Reggina 5/8 ore 21.15

Pisa-Brescia 6/8 ore 17.45

Spezia-Como 6/8 ore 18

Empoli-SPAL 6/8 ore 21

Torino vs vincente Palermo/Reggiana 6/8 21.15

Venezia-Ascoli 7/8 ore 17.45

Hellas Verona- vs vincente Bari/Padova 7/8 ore 18

Salernitana-Parma 7/8 ore 21

Monza-Frosinone 7/8 ore 21.15

Genoa-Benevento 8/8 ore 17.45

Sassuolo vs vincente Modena/Catanzaro 8/8 ore 18

Cremonese-Ternana 8/8 ore 21

Bologna-Cosenza 8/8 ore 21.15