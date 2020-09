La FAZ definisce il calcio italiano troppo noioso. Vince solo la Juve. Peccato che in Germania da 8 anni ci sia il “regno” del Bayern

Sempre pronti a criticare, i “vicini” tedeschi, ma mai a farsi un serio esame di coscienza. Oggi la Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), in un fondo del corrispondente dall’Italia, Matthias Rub, ha “sparato” a zero sul calcio italiano e sul nostro paese (sport tra l’altro molto popolare in Germania). Secondo la FAZ è sempre «tutto come al solito: scudetto alla Juve» che, però, in Champions League, si è «fermata agli ottavi contro il Lione. L’ultima vittoria per i bianconeri, in Champions, è stata un quarto di secolo fa. I colori dell’Italia hanno brillato l’ultima volta dieci anni fa, quando ha vinto l’Inter».

Sempre secondo l’autorevole quotidiano tedesco il calcio italiano sarebbe tra l’altro fortemente indebitato. Nella realtà, nella top ten europea, ci sono solo le due milanesi (Inter e AC Milan), ma stazionano ai vertici alti 4 club spagnoli e 4 inglesi, con Chelsea e Manchester United al primo e secondo posto assoluto. Stranamente questa classifica non viene assolutamente considerata o esaminata dal quotidiano tedesco. Oltre a ciò è bene ricordare che l’Inter ha cambiato proprietà appena 4 anni fa e il Milan due in 3 anni. Questo non vuol dire che i club italiani non siano indebitati, anzi, ma si tratta di un aspetto sistemico, non solo legato alle capacità manageriali dei vertici delle nostre società. La Juventus, poi, nel caso specifico, è fuori dalla top ten, quindi non è neppure una delle più indebitate.

Quanto poi al tema sportivo calcio tedesco e italiano sono assolutamente “speculari”: è vero, la Juve ha vinto gli ultimi 9 scudetti consecutivi, ma in Germania, negli ultimi 8 anni, ha vinto sempre e soltanto un club: il Bayern Monaco. Quindi in cosa il football teutonico sarebbe così diverso dal nostro? Se poi si considerano anche i secondi posti ben 5 volte sono arrivati dietro ai bavaresi i “rivali” del Borussia Dortmund, e poi 1 volta a testa Schalke04, Wolfsburg e RB Lipsia. In Italia, sempre negli ultimi 8 anni, il Napoli è arrivato 4 volte secondo, seguito dalla Roma (2), dal Milan (1) e dall’Inter (1).