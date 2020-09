Andrea Monti è il communications director della Fondazione Milano-Cortina 2026

Andrea Monti ha assunto di recente l’incarico di Communications Director della Fondazione Milano Cortina 2026.

Per Monti, milanese, classe 1955, si tratta di un’altra tappa fondamentale di una carriera giornalistica prestigiosa che lo ha portato a dirigere Panorama, Sette, GQ, Oggi e, per circa 10 anni, alla direzione de La Gazzetta dello Sport (il nuovo direttore da fine giugno è Satefano Barigelli, precedentemente vice-direttore sempre della “rosea”).

“L’arrivo di un professionista con la competenza, l’esperienza e l’autorevolezza di Andrea Monti arricchisce enormemente la nostra squadra in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. Lo ringrazio per aver accettato una sfida fuori dal comune come quella di partecipare, da protagonista, a un progetto ancora più centrale per il Paese dopo l’emergenza pandemica”, ha sottolineato l’amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, Vincenzo Novari.