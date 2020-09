U-Power title sponsor dello stadio dell’AC Monza. Diletta Leotta nel ruolo di testimonial-influencer tv

L’azienda di calzature naming sponsor del club brianzolo, da questo in Serie B. U-Power, azienda leader nel settore delle calzature e dell’abbigliamento da lavoro (con sede a Paruzzaro/NO), a fianco dell’AC Monza per la stagione 2020-2021.

Lo storico stadio Brianteo si trasforma così in U-Power Stadium, impianto completamente rinnovato in vista della stagione 20/21 che vede i Biancorossi impegnati nel campionato di Serie B dopo 19 anni.

Proprio sulla passione, sul comfort e sul lavoro si fonderà la partnership tra AC Monza e U-Power, come sottolinea l’Amministratore Delegato dell’AC Monza Adriano Galliani: “La passione è il cuore pulsante della grande famiglia biancorossa, pronta a vivere la stagione del grande sogno. Il Comfort è quello dello U-Power Stadium, implementato con nuovi servizi per far vivere allo spettatore un’esperienza sempre migliore. Il Lavoro caratterizza la Brianza, il nostro territorio di riferimento nonché zona di eccellenza industriale e imprenditoriale”.

Nella precedente stagione U-Power era visibile sulle maglie dell’Atalanta B.C. in campionato e Coppa Italia. Per quella in corso l’azienda di Paruzzaro ha deciso di cambiare strategia investendo sul Monza calcio (titolando l’impianto brianzolo), oltre a scegliere la conduttrice televisiva Diletta Leotta come testimonial pubblicitario (su carta stampata e tv). Sempre la show-girl siciliana è on air con lo spot “Intimissimi Uomo”.