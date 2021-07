La Champions League femminile su DAZN per i prossimi quattro anni

(di Giuseppe Berardi) – La piattaforma di streaming DAZN ha acquisito i diritti audiovisivi della Women’s Champions League per i prossimi quattro anni. Ad annunciarlo è la UEFA, organizzatrice del torneo, attraverso un comunicato sui proprio canali ufficiali.

Si tratta di una vera e propria svolta per la massima competizione europea per club femminili. I tifosi e gli appassionati del calcio delle donne avranno la possibilità, per la prima volta nella storia, di vedere in diretta tutti i match, dalla fase a gironi in avanti, su DAZN e sul canale gratuito YouTube.

L’accordo prevede infatti che, per le prime due stagioni, sulla piattaforma di streaming e sul canale YouTube DAZN, saranno disponibili live e on demand tutte le 61 partite dalla fase a gironi in avanti.

Nelle stagioni successive, a partire dal 2023 fino al 2025, le 61 partite saranno in diretta su DAZN, mentre su YouTube solo 19 incontri verranno trasmessi in chiaro.

La scelta di mettere a disposizione la fruizione dei contenuti live gratuitamente per i primi due anni è stata fortemente voluta dalla UEFA per dare impulso alla crescita del movimento e aumentarne la visibilità.

In questi ultimi anni il calcio femminile è entrato in una nuova era e l’impegno delle istituzioni è mirato proprio a proseguire in un percorso di sviluppo, per raggiungere risultati, anche da un punto di vista economico e finanziario.

La vendita dei diritti audiovisivi è un perno fondamentale per la sostenibilità dei club e del movimento in generale. L’ingresso di un player del calibro di DAZN nel calcio femminile non può che accrescere il valore del prodotto.

A partire dalla prossima stagione cambierà anche il format della UEFA Women’s Champions League e teatro della finalissima sarà l’Allianz Stadium di Torino, impianto di proprietà della Juventus.

Nella nuova formula è stata introdotta per la prima volta una fase a gironi. Sedici squadre andranno a comporre quattro gironi da quattro team che si sfideranno in casa e in trasferta nel periodo che va da ottobre a dicembre. Le prime due di ogni girone si qualificano alla fase a eliminazione diretta, con i quarti di finale e le semifinali che si disputeranno in due gare e la finale in gara unica.

La Juventus Women e il Milan sono le due compagini italiane che hanno ottenuto la qualificazione alla competizione.

In merito all’accordo sui diritti audiovisivi con il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha dichiarato: “Due anni fa, quando abbiamo inaugurato la prima strategia UEFA per il calcio femminile, Time for Action, abbiamo promesso che questo sport sarebbe diventato più grande, professionale e prosperoso entro il 2024. Da allora sono seguite diverse iniziative; quest’ultima è un grande passo in tale direzione”.

La responsabile calcio femminile UEFA Nadine Kessler ha dichiarato: “Questo accordo è il primo nel suo genere. La partnership tra la UEFA, DAZN e YouTube farà sì che la UEFA Women’s Champions League possa essere vista dai tifosi e da tutte le persone che amano questo sport, ovunque si trovino nel mondo”.

Non solo un numero maggiore di partite nella competizione ma anche più soldi. L’organo di governo del calcio europeo ha infatti approvato nei mesi scorsi un nuovo modello che redistribuirà 24 milioni di euro al calcio femminile in Europa. In pratica quattro volte di più rispetto alla cifra attuale. Aver centralizzato sia i diritti televisivi che quelli di marketing, legati agli accordi commerciali con gli sponsor, ha prodotto un sostanziale aumento degli introiti.

Per il lancio del canale YouTube di DAZN, la piattaforma di proprietà del magnate Len Blavatnik ha realizzato un video intitolato “We All Rise With More Eyes” diretto dalla pluripremiata regista Alyssa Boni, con la voce narrante della rapper britannica FLOHIO. Il video è disponibile sul nuovo canale YouTube DAZN UEFA Women’s Champions League.