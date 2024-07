L’A.C.Trento (Lega Pro) si lega al marchio Acerbis

A.C. Trento 1921, club che milita nella serie C di calcio e Acerbis, azienda bergamasca specializzata nell’ideazione, realizzazione e commercializzazione di abbigliamento e accessori per l’attività sportiva, annunciano l’accordo pluriennale di sponsorizzazione tecnica. La nuova sinergia (precedentemente la realtà trentina era abbinata ad Erreà) peraltro per la società acquisisce anche un ulteriore valore: giovedì 4 luglio ricorrono infatti i dieci anni della presidenza di Mauro Giacca.

Un anniversario “celebrato” anche con la partnership con Acerbis, realtà che fa dell’innovazione e del lavoro di squadra due dei suoi capisaldi. Una partnership che inizia con la Prima Squadra e che si mette a disposizione anche del settore Settore Giovanile e del movimento femminile.