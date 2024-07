1XBET prosegue la partnership con il Barça fino al giugno 2029

1XBET ha rinnovato l’accordo di partnership con il Barcellona per altri cinque anni. Il precedente accordo di sponsorizzazione partiva da luglio 2019. Come scrive SBC News, con questo rinnovo l’operatore di gioco online sarà partner ufficiale per le scommesse del team catalano fino a giugno 2029. Il marchio 1XBET sarà presente in vari spot pubblicitari del club e in contenuti particolari che coinvolgeranno calciatori della squadra maschile e femminile.

Un portavoce di 1XBET ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare la nostra partnership con uno dei marchi sportivi più famosi al mondo. Nel business, come nello sport, è importante essere in squadra con un partner affidabile e lavorare sodo per ottenere risultati. L’estensione dell’accordo con l’FC Barcellona conferma che siamo sulla strada giusta”. “Il rinnovo dell’accordo con 1XBET è il consolidamento di una collaborazione a lungo termine che ci aiuterà a riaffermare la nostra strategia commerciale in ambito globale”, ha commentato Juli Guiu, vicepresidente dell’area marketing del club blaugrana. (fonte: Agipronews)