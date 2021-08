La blockchain Elastos per combattere il traffico illegale di bambini nello sport

(di Guido Paolo De Felice) – La rete blockchain Elastos e la società di software Tuum Technologies stanno collaborando con il gruppo di difesa con sede in Svizzera, “Mission 89”. La partnership mira a convalidare le identità degli agenti sportivi attraverso ID decentralizzati e immutabili basati su blockchain al fine di proteggere i giovani atleti dal traffico di esseri umani nello sport.

La missione 89 è focalizzata sulla sensibilizzazione al traffico di bambini nel calcio internazionale. L’organizzazione si occupa di persone che impersonano agenti sportivi e prendono di mira giovani atleti provenienti da paesi in via di sviluppo, spesso promettendo loro una carriera in Europa come mezzo per sfruttare finanziariamente gli atleti e le loro famiglie.

Tuum costruirà un software sulla blockchain di Elastos che assegnerà ID digitali, verificabili crittograficamente, ad agenti, atleti e altre parti interessate nel processo di acquisizione dei talenti.

“Il nostro approccio multi-stakeholder alla tutela dei bambini e l’esperienza di Tuum come leader nelle tecnologie blockchain rendono questa partnership formidabile per realizzare l’obiettivo di utilizzare strumenti digitali per rendere lo sport sicuro per tutti“, ha dichiarato Lerina Bright, direttore esecutivo di Mission 89, in una recente intervista.

Commentando lo sviluppo della partnership, Donald Bullers, fondatore di Tuum Technologies, ha osservato: “In qualità di azienda tecnologica Web3, Tuum Technologies ha la missione di rendere le identità digitali autonome, e le credenziali associate, facilmente accessibili a tutti a livello globale. Collaborando con Mission89, il nostro team ha ora l’opportunità di portare questa tecnologia essenziale nello sport attraverso lo sviluppo di protocolli per la salvaguardia dei bambini. Il nostro obiettivo è fornire a giocatori, agenti e parti interessate ID autonomi creati e pubblicati sulla blockchain di Elastos, facilitando connessioni autentiche ed eliminando il traffico di bambini nello sport“.

Anche il giocatore di basket inserito nella Hall of Fame della NBA, Dikembe Mutombo, crede fortemente nelle possibilità offerte della blockchain per combattere le attività illegali. Ad aprile, Mutombo ha investito in una rete blockchain nel suo nativo Congo al fine di tracciare il processo di estrazione mineraria del paese, afflitto da corruzione e lavoro minorile.