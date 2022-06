Kickboxing: si entra nel vivo dell’Antares Fight Night (2a edizione)

Sarà l’arco alpino della Val Camonica lo scenario in cui si disputeranno i prossimi mondiali ISKA di Kickboxing e Antares Fight Night è il nome dello show che si avvia a registrare il sold out il giorno dell’evento.

Grazie ad un pool di aziende locali, all’Assessorato al Turismo e Grandi Eventi del Comune di Edolo, a Distretti Ecologici, presenting sponsor di tutti i mondiali di kickboxing e allo sponsor tecnico SAP la seconda edizione di Antares potrà avere in programma 2 mondiali ISKA con la star di prima grandezza mondiale Martine Michieletto, campionessa mondiale ISKA -57 Kg (nella foto in primo piano) e il grandissimo talento Christian Guiderdone chiamati a difendere il tricolore sul ring.

Martine contro la guerriera olandese

Nel mondo della kickboxing l’Olanda è conosciuta come il “Pianeta Kickboxing” e la Campionessa di Europa ISKA Emma Grapperhaus è un puro prodotto della scuola più dura del vecchio continente con all’attivo un record di 35 vittorie e 3 sconfitte. Sarà lei ad affrontare Martine Michieletto, campionessa mondiale in carica nella categoria -57 Kg con una striscia di 16 vittorie ininterrotte dal 2017 ad oggi e pezzo pregiato del roster della promotion ONE Championship, il più grande circuito mondiale di kickboxing basato a Singapore.

L’atleta tricolore è tra l’altro ambassador della Regione Valle D’Aosta, dove risiede, e di Tsunami Nutrition, l’azienda di integratori molto attiva all’interno dell’elite degli sport da combattimento.

Haida infortunato Christian Guiderdone sale di categoria

Il Campione del Mondo ISKA cat. -72,5 Kg Musta Haida, previsto in gara ad Antares , si è infortunato ieri pertanto non disputerà il match per difendere il titolo.

Il suo Challenger Christian Guiderdone ha accettato di salire di categoria e combattere contro il n. 1 della categoria superiore -75 Kg che è attualmente vacante.

La ISKA darà indicazioni a breve in merito. La card quindi è confermata con 2 titoli mondiali in card.

Coluccia VS Andriolo: le amazzoni della Muay Thai

Sarà nelle dure regole della Muay Thai (boxe Thailandese) per 5 round da 3 minuti che Alessia Coluccia del Team Calzolari di Sesto San Giovanni, campionessa Italiana Pro in carica -55 Kg e la sfidante ufficiale Marta Andriolo del Team Lottatori Milano si disputeranno la cintura nazionale.

Pur essendo entrambe atlete dotate di un record di tutto rispetto, vale la pena ricordare che la campionessa in carica Coluccia ha vinto il titolo recentemente a Milano contro la pluricampionessa Chiara Vincis.

L’entusiasmante sfida nella main card marca ancora una volta la ormai costante e determinante presenza delle donne del fighting nei gala di Fight1, l’organizzazione che in Italia promuove gli sport da combattimento.

Ajouatsa VS Abdelali Abib: quando lo show va in scena

Alex Ajouatsa campione mondiale ISKA di Muay Thai e di Cento (Ferrara) è noto per sua grinta, i suoi KO, ma anche per le sue entrate sul ring spettacolari con balli e costumi di scena.

La sua sfida contro il campione Marocchino Abdelali Abib già si preannuncia esplosiva.

Sponsor in crescita

Il progetto Antares Fight Night ,patrocinato dal Comune di Edolo, nasce da un’idea di Alberto Citroni e Paolo Blam dirigenti dell’Ares Team ASD di Edolo.

L’evento rappresenta il più importante appuntamento di sport da combattimento nell’arco alpino ed è inserito nel circuito di eventi mondiali ISKA, presentati dallo sponsor “Distretti Ecologici” e supportati dallo sponsor tecnico SAP con un pool di enti locali quali: Comune di Edolo, Valle Camonica Servizi, Ponte di Legno Tonale e Comunità montana di Valle Camonica.