Kaspersky estende la partnership con la Scuderia Ferrari e diventa partner del team Esports

Kaspersky, azienda leader nella cybersecurity a livello globale, annuncia il prolungamento del suo contratto di partnership con la Scuderia Ferrari. Inoltre, l’azienda si unisce alla schiera di partner del team Ferrari Esports FDA che compete nel mondo Esports Series.

L’iconica partnership tra Kaspersky e la scuderia Ferrari è iniziata nel 2010 e, da allora, si è ampliata di anno in anno. Unite da valori condivisi, tra cui l’eccellenza tecnologica, il lavoro di squadra e la passione per l’innovazione, le aziende sono state in grado di costruire un rapporto forte e collaudato, compresa una partnership tecnologica. Kaspersky fornisce, infatti, a Ferrari la sicurezza informatica e la protezione dei dati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a tutti i livelli, dalla fabbrica di Maranello in Italia, ai circuiti di F1 in tutto il mondo.

Il contratto di sponsorizzazione pluriennale appena firmato segna una nuova pietra miliare di questa partnership. Il logo di Kaspersky rimarrà sui caschi dei piloti e sugli elementi di corporate branding del team, mentre la sua posizione sull’auto apparirà in una forma aggiornata – sull’ala anteriore delle auto della Scuderia Ferrari.

“Sono molto felice che questa partnership di lunga data con la Scuderia Ferrari prosegua. La partnership nel corso degli anni si è sviluppata ben oltre la semplice sponsorizzazione. La nostra collaborazione si è evoluta in una partnership tecnica: forniamo la protezione dei dati del team, contribuendo così, da dietro le quinte, alla sua sicurezza e al suo successo. Sono anche entusiasta del fatto che stiamo espandendo la nostra partnership con Ferrari per estenderla all’eGaming, una delle industrie online in più rapida crescita”, ha commentato Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky.

Oltre a prolungare il contratto con la Scuderia Ferrari, Kaspersky è diventato anche partner ufficiale del team FDA Esports istituito da Ferrari nel 2019 per competere nella Formula One Esports Series. Questo team unisce giovani talenti e edriver tra i più veloci al mondo: Brendon Leigh, David Tonizza e Domenico Lovece.

Il logo di Kaspersky apparirà sull’abbigliamento dei piloti del team Ferrari Esports e nella struttura di allenamento della squadra a Maranello. L’accordo include anche il branding del gioco, con il logo dell’azienda che sarà posizionato sulle auto da corsa che partecipano alla F1 Esports Series.

Mattia Binotto, General Manager and Team Principal at Scuderia Ferrari commenta: “Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con Kaspersky e di aumentarne la portata. Abbiamo molto in comune, come la politica di ricerca dell’eccellenza tecnologica e la cultura del lavoro di squadra. Per oltre un decennio, Kaspersky ha giocato un ruolo chiave nel successo della Scuderia Ferrari, proteggendo i nostri dati sia in pista che a Maranello. È importante poter contare su un partner affidabile quando si tratta di un aspetto così delicato per il nostro team. Siamo anche felici che la nostra collaborazione sia stata estesa al mondo degli esports, che sta crescendo rapidamente e si sta dimostrando vitale per promuovere il motorsport a un pubblico più ampio e giovane.”