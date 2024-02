Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers: la sfida finanziaria sulla strada del Super Bowl

Il logo ufficiale della 58ima edizione del SuperBowl in programma domenica 11 febbraio in Nevada

Il Super Bowl, l’evento sportivo più atteso dell’anno, sta per scaldare i cuori degli appassionati di football di tutto il mondo. Quest’anno, la sfida sulla linea di scrimmage vede coinvolti due colossi della National Football League: i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers.

Queste squadre si distinguono non solo per le loro prestazioni sul campo, ma anche per il loro impatto economico, che le rende delle vere e proprie potenze finanziarie nel panorama sportivo globale.

Nel prosieguo di questo articolo, analizzeremo da vicino i rispettivi valori delle franchigie, confrontandoli e cercando di capire quali fattori abbiano contribuito a renderle delle vere e proprie forze dominanti nel mondo del football americano (e dell’entertainment più in generale).

(di Davide Pollastri) – Le squadre della NFL vengono chiamate franchigie perché sono entità commerciali indipendenti concesse dalla stessa lega, che operano all’interno di un sistema regolamentato e condividono i ricavi per garantire parità competitiva.

Questa premessa è necessaria per comprendere meglio come una realtà sportiva possa fatturare e investire le cifre (convertite in Euro) di cui stiamo per parlare.

Nella classifica dei valori complessivi delle franchigie NFL (guidata dai Dallas Cowboys con una stima complessiva di 8.530.700.000 €), i San Francisco 49ers occupano la quinta posizione con 5,6 miliardi, i Kansas City Chiefs la diciannovesima con 3,8 miliardi.

In questa classifica, gli accordi commerciali sono un fattore molto influente.

I 49ers, dalle partnership agreement siglate con colossi come Anheuser-Busch InBev, BNY Mellon, Dignity Health, Intel, Levi’s, NRG Energy, PepsiCo, SAP, Toyota, US Bank, United e Yahoo!, ricevono 5,6 miliardi; i Chiefs, da Anheuser-Busch InBev, Audacy, Coca-Cola, Community America, Evergy, Ford, GEHA, Hy-Vee, McDonald’s, On Location, Telekom Mobile e The University of Kansas Health System, incassano poco meno di 4 miliardi.

Queste cifre titaniche offrono alle franchigie NFL la possibilità di blindare i propri migliori giocatori con contratti a 6 zeri.

Nella top10 dei “Paperoni”, stilata dal sito statunitense Sportico, subito dietro a Lamar Jackson dei Baltimora Ravens, il giocatore della NFL più pagato (74 milioni di stipendio e quasi due milioni dagli sponsor), troviamo Patrick Mahomes, Quarterback dei Chiefs, che tra ingaggio (37,5 milioni) e sponsor (23 milioni) incassa più di 60 milioni.

I 49ers non hanno giocatori in classifica, ma con il fresco prolungamento di contratto fatto sottoscrivere a Nick Bosa(cinque anni a quasi 158 milioni), si sono assicurati il giocatore difensivo più pagato della storia della NFL.

Gli ultimi, interessanti confronti prima della sfida sul campo, sono quelli che riguardano i due proprietari e gli stadi: Clark Hunt, proprietario e amministratore delegato dei Chiefs (che giocano le proprie gare interne all’Arrowhead Stadium, costato poco meno di 40 milioni), ha un patrimonio stimato di 23 miliardi; la fortuna di Denise De Bartolo, erede della dinastia che da decenni controlla i 49ers (i quali giocano al Levi’s Stadium, costato 1,2 miliardi), è valutata in 8,3 miliardi.

Ora non ci resta che attendere la super-sfida di domenica, con i “Chiefs” all’inseguimento del proprio 4° anello e i 49ers a caccia di un posto nella storia (poiché con una vittoria affiancherebbero New England Patriots e Pittsburgh Steelers a 6 successi).