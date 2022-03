Joma presenta la nuova collezione ufficiale della FederTennis

Joma e la Federazione Italiana Tennis hanno presentato oggi la nuova collezione ufficiale delle Nazionali per la stagione 2022

Tutte le Nazionali maschili e femminili di tennis, padel, beach tennis e wheelchair tennis vestiranno la nuova collezione di abbigliamento tecnico e tempo libero disegnata e sviluppata da Joma. Oltre a quella tessile, è prevista anche un’esclusiva collezione di calzature realizzata dall’azienda spagnola esclusivamente per la FIT sia per il tennis che per il padel.

La campagna di presentazione è stata realizzata in una location d’eccezione: il campo Pietrangeli del Foro Italico, dove i capitani delle nazionali di Billie Jean King Cup Tathiana Garbin e Coppa Davis Filippo Volandri hanno indossato in anteprima la collezione e si sono prestati per alcuni scatti che celebrano la grandiosità del tennis italiano.

Per la nuova stagione 2022 Joma ha sviluppato un’ampia collezione di prodotti da gioco, allenamento, tempo libero e accessori, tutti fortemente caratterizzati dalla presenza del tricolore italiano e della scritta ITALIA in evidenza. Le maglie da gioco, sia t-shirt che polo, sono realizzate in poliestere mesh a trama geometrica, un tessuto altamente tecnico e performante che si contraddistingue per la sua leggerezza e l’elevata traspirabilità.

I colori principali utilizzati per la collezione sono l’azzurro, il bianco e il dark navy. I dettagli grafici che maggiormente contraddistinguono la collezione 2022 sono l’inserimento di una bandiera italiana stilizzata e la scritta ITALIA sul retro, così da creare una collezione che si identifica fortemente con le nazionali che la indosseranno in tutti i momenti ufficiali.

La collezione sarà presto acquistabile sullo shop ufficiale Joma Fit: www.joma-sport.com/it/fit