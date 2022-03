AC Milan: dalla fashion week, il restyling delle aree hospitality a San Siro

MILAN, ITALY - MARCH 01: General view of the inside of the "Authority Lounge" before the Coppa Italia Semi Final 1st Leg match between AC Milan and FC Internazionale at Stadio Giuseppe Meazza on March 01, 2022 in Milan, Italy. (Photo by AC Milan/AC Milan via Getty Images)

In occasione delle ultime gare casalinghe disputate dai rossoneri, aree ospitalità completamente ridisegnate hanno accolto DJ set, volti noti dell’entertainment e lanci di nuove collaborazioni per un Milan sempre più lifestyle e moderno

AC Milan ha cambiato ‘abito’ e nelle recenti partite casalinghe ha sfoggiato un nuovo look nelle proprie aree hospitality a bordo campo, per consentire ai numerosi ospiti di vivere appieno il clima di passione ed entertainment del match-day in una cornice totalmente rinnovata che guarda al futuro, al design e alle eccellenze italiane. A partire dalla recente Fashion Week milanese, il Club rossonero ha voluto ancora una volta superare i confini del campo da gioco, posizionandosi come protagonista della cultura lifestyle, dell’innovazione e catalizzatore di passioni.

I nuovi ambienti dall’atmosfera glamour e a tinte rossonere, con uno speciale DJ set in collaborazione con Radio 105, nelle gare interne contro Udinese ed Inter hanno fatto da passerella ai diversi volti noti presenti a San Siro, tra cui il giovane artista Sangiovanni, il tik toker italiano del momento Mattia Stanga, l’attore italiano Madior Fall – reduce dal successo della recente serie Netflix originale italiana “Zero” – il top model brasiliano João Knorr, l’attrice Fiammetta Cicogna e oltre a Elisa Maino e Ryan Prevedel, tra gli influencer più ricercati in questo momento in ambito fashion.

Gli ultimi match-day sono stati l’occasione per annunciare e celebrare la nuova up-cycling capsule collection in edizione limitata creata insieme alla Maison francese KOCHÉ e PUMA, nella quale delle maglie da gioco rossonere mai utilizzate si fondono con tessuti riciclati KOCHÉ e stampe delle precedenti stagioni dando vita a veri e propri capi di lusso.

San Siro ha inoltre ospitato uno speciale spettacolo dedicato alla nuova partnership con wefox, Official Insurance Partner, primo Official Back-of-Shirt Partner della storia del Club. Una novità assoluta: nel match contro l’Udinese la squadra è scesa in campo con il logo del brand insurtech leader in Europa stampato sotto il numero di maglia di tutti i giocatori.