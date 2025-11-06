Joma lancia i nuovi modelli R-2000 e R-5000 per la Firenze Marathon.

La nuova edizione speciale di calzature Joma X Firenze Marathon è una fusione tra storia, cultura e tecnologia. Anche per l’edizione 2025 (si correrà domenica 30 novembre la 41ima edizione), Joma si è impegnata per offrire le massime prestazioni, comfort e affidabilità a tutti i partecipanti che correranno i 42,195 km della gara, integrando tecnologia di ultima generazione e materiali testati in laboratorio.

Per questo la collezione esclusiva include due modelli distinti, pensati per soddisfare le esigenze dei runners di tutti i livelli: un modello polivalente e versatile, R-2000, ideale per chi ha bisogno di un extra di ammortizzazione e comfort, e un modello con piastra in carbonio, R-5000, destinato agli atleti che cercano le massime prestazioni in competizione. Ogni dettaglio di queste scarpe è stato studiato per ottimizzare l’appoggio, migliorare l’efficienza e garantire la sicurezza durante tutta la maratona.

Tecnologia avanzata e testata in laboratorio

Entrambi i modelli sono stati rigorosamente testati in laboratorio per garantire affidabilità, durata e massime prestazioni. Ogni componente è stato valutato in condizioni estreme di impatto, torsione e usura, assicurando che le scarpe mantengano le loro prestazioni su qualsiasi tipo di percorso o situazione di gara.

Scarpe R-2000 x Firenze Marathon: questa opzione offre un’esperienza equilibrata a ogni passo, grazie all’eccellente ammortizzazione, all’elevata reattività e alla leggerezza , aspetti che riducono lo sforzo e migliorano le prestazioni in gara. L’intersuola con drop da 10 mm è stata costruita con doppio materiale per offrire un appoggio più stabile. Nella parte posteriore è presente la tecnologia FLY REACTIVE , un materiale leggero e flessibile che offre un eccellente impulso e allo stesso tempo ammorbidisce la falcata. Nella parte anteriore, il phylon ad alta densità assorbe gli impatti.

Sia le R-2000 che le R-5000 sono dotate di una tomaia ultratraspirante e leggera, equipaggiata con il sistema VTS, che espelle il sudore e gestisce l’umidità, oltre al sistema di regolazione termosaldato JOMA SPORTECH per eliminare i punti di attrito.

Design ispirato alla cultura e all’arte fiorentina

Quest’anno la grafica delle scarpe si ispira alla ricchezza culturale e poetica di Firenze, prendendo come base immagini di “Dante Alighieri“, della sua Divina Commedia e del cosmo rinascimentale. Le tonalità blu, argento e celeste evocano il cielo e il movimento, mentre i riferimenti grafici ai cerchi danteschi simboleggiano lo sforzo e il superamento del corridore.

Le nuove R-5000 Joma studiate per la 41ima edizione della Estra Firenze Marathon (in programma domenica 30 novembre 2025) – photo credits Joma Sport

La R-5000 “testata” per gli appassionati italiani di running

