Merchandising – Adidas presenta i kit maglia di 22 federazioni coinvolte nelle “quali” di FIFA World Cup26.

adidas ha svelato oggi gli Home Kit ufficiali del torneo per 22 Federazioni partner in vista della FIFA World Cup26, tra cui: Algeria, Argentina, Belgio, Cile, Colombia, Costa Rica, Germania, Ungheria, Italia, Giappone, Messico, Irlanda del Nord, Perù, Qatar, Arabia Saudita, Scozia, Spagna, Svezia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Venezuela e Galles.

La collezione combina identità visive e tradizioni storiche di ogni nazione e le ritrae con un’estetica contemporanea e proiettata al futuro. I design sono rappresentativi di uno stile di gioco libero e di nuove prospettive sul calcio, con l’obiettivo di colmare il divario tra ogni generazione di tifosi, in vista della più grande Coppa del Mondo di sempre.

L’audace collezione di maglie riflette il cuore di ogni nazione attraverso combinazioni di colori e motivi che celebrano aspetti chiave dell’identità di ciascuna di esse. Dalle loro ricche storie ai famosi paesaggi, fino all’architettura tradizionale e ai design iconici delle maglie passate: ogni maglia mira a unire i tifosi attorno a una passione condivisa per il proprio Paese.

In tutta la collezione sono presenti dettagli che richiamano la storia leggendaria del torneo della Coppa del Mondo, inclusi riferimenti a design storici delle maglie, vittorie passate e date memorabili. Piccole gemme che possono essere scoperte una alla volta, creando continui momenti di apprezzamento e sorpresa per i tifosi al di là del primo sguardo.

La collezione presenta anche una nuova espressione del logo adidas, presentato in una versione lenticolare stampata a caldo: questo processo crea un aspetto unico nel suo genere, cambiando forma al logo adidas e aggiungendo un dettaglio visivo audace e innovativo.

Sam Handy, GM Football di adidas, ha dichiarato: “La maglia nazionale è il simbolo dell’unità e dell’orgoglio di una nazione. Mentre le squadre scendono in campo sul palcoscenico mondiale nella World Cup più grande che il mondo abbia mai visto, queste maglie portano con loro le speranze di un’intera nuova generazione di tifosi, rappresentando al contempo coloro che li hanno preceduti. La World Cup significa creare momenti che vanno al di là dello stadio e di quanto vi succede all’interno; quindi, abbiamo ideato dei design che rendono omaggio alle radici di ogni nazione. Al contempo anche tenendo conto di un’era in cui ogni tifoso, ovunque si trovi, possa fare parte della storia.“

Thomas Mace, VP Design, adidas Football, ha dichiarato: “Progettare la nostra selezione di maglie per la FIFA World Cup 2026™ ha significato onorare l’identità di ogni nazione spingendo al contempo i confini dell’innovazione e delle prestazioni. Ogni maglia racconta una storia, mescolando patrimonio culturale con estetica moderna, ed è costruita utilizzando le nostre tecnologie più avanzate per mantenere i giocatori freschi e comodi sul più grande palcoscenico calcistico. Dai dettagli visivi audaci al logo lenticolare che cambia forma fino alle innovative caratteristiche di traspirazione, questa collezione rappresenta il futuro del design delle maglie da calcio.“

Tutte le maglie Home delle federazioni adidas** saranno disponibili dal 6 Novembre tramite adidas.com e punti vendita selezionati.

Panoramica del design di alcune nazioni selezionate:

Italia

La tradizione incontra l’innovazione sulla maglia Home della Nazionale italiana: ispirata alla ricca tradizione calcistica italiana, la maglia celebra l’essenza di FIGC con il suo design audace. Sul retro del colletto è apposta in lettere dorate la scritta “Azzurra”, in riferimento al soprannome della squadra e al colore stesso della maglia.

Argentina

Le tradizionali strisce verticali argentine in azzurro e bianco assumono un aspetto multiforme, grazie ad un effetto sfumato a 3 colori, che richiama le tonalità blu delle tre precedenti maglie vincitrici della FIFA World Cup™ (1978, 1986 e 2022). Sul retro del collo è presente invece una firma personalizzata con la scritta ‘1896’, che celebra la data di fondazione dell’AFA.

Germania

Celebrando i precedenti successi della Germania in questo torneo, la maglia Home rende omaggio ad alcune delle maglie più iconiche della nazionale tedesca. La forma a diamante ripetuta e il motivo a chevron sono entrambi ispirati alle grafiche iconiche delle maglie precedenti, inclusa la versione vincitrice della Coppa del Mondo del 2014.

Giappone

Il classico blu della maglia Home giapponese prende vita utilizzando una grafica astratta con dettagli lineari in blu cenere, che riflettono il famoso orizzonte viola e blu dove cielo e mare si incontrano, come sinonimo dell’unicità e della ricchezza del paesaggio giapponese. La bandiera giapponese è presente con orgoglio come elemento di chiusura sul retro del collo.

Messico

Eredità e futuro si fondono nella nuova maglia Home del Messico. Questa maglia rappresenta l’energia e l’orgoglio che uniranno generazioni di tifosi durante la prossima FIFA World Cup. Celebra il sostegno incrollabile di una nazione che vive e respira calcio, dove ogni momento condiviso riflette il cuore del Messico. Sul retro del collo, la frase “SOMOS MÉXICO”, che significa “Siamo il Messico”, appare come simbolo dell’unità e della passione che definiscono lo spirito messicano.

Spagna

La maglia Home della Spagna per la FIFA World Cup 2026 è disponibile con una finitura pulita a righe sottili, con la base rossa punteggiata da linee verticali gialle ripetute, che richiamano visivamente la bandiera e lo stemma nazionale. Lo spirito della nazione è portato in campo dai giocatori con la parola ESPAÑA scritta sul retro del collo della maglia.