Le 8 migliori crypto in vista della prossima bull run: i nomi da non perdere.

Mentre il mercato delle criptovalute si trova in un momento di correzione generale, identificare i progetti con reali fondamentali, che potrebbero essere in rampa di lancio in vista di una nuova bull run, diventa cruciale per gli investitori che guardano oltre l’hype momentaneo. La selezione che segue analizza otto criptovalute che, grazie a innovazioni tecnologiche distintive e a una crescente adozione istituzionale, si posizionano come scelte strategiche.

Ogni progetto affronta un problema concreto distinto – dalla velocità delle transazioni alla sicurezza post-quantistica, fino alla tokenizzazione degli asset reali (RWA) – distinguendosi nettamente dai concorrenti e plasmando quello che potrebbe essere il prossimo scenario in una potenziale fase di crescita del settore.

Solana (SOL): la blockchain ad alte prestazioni che offre risultati concreti

Solana (SOL) si è ripresa in modo spettacolare dal crollo di FTX, raggiungendo un nuovo massimo storico di 294 dollari nel gennaio 2025. Il suo vantaggio tecnico rimane innegabile: la convalida di centinaia di migliaia di transazioni al secondo (TPS) la posiziona come l’infrastruttura d’elezione per applicazioni ad alta frequenza.

Con l’arrivo degli ETF spot e l’imminente aggiornamento Alpenglow, che promette una finalità di 150 millisecondi, Solana sta sbloccando il regolamento in tempo reale per pagamenti e derivati.

Qubic (QUBIC): la blockchain più veloce con 15,5 milioni di TPS

Qubic (QUBIC) detiene il record certificato da CertiK per la velocità, raggiungendo 15,5 milioni di TPS, una cifra che sbaraglia qualsiasi concorrente. Il suo approccio unico “Useful Proof-of-Work” si distingue perché utilizza la potenza di calcolo non per la crittografia fine a se stessa, ma per l’addestramento di intelligenza artificiale, offrendo al contempo transazioni gratuite.

Questa capacità di supportare casi d’uso ad altissima frequenza la rende ideale per la finanza e il gaming del futuro.

Hyperliquid (HYPE): il DEX Layer-1 che sfida i giganti

Hyperliquid (HYPE) si è affermato come leader nel trading di perpetui decentralizzati, raggiungendo la top 11 delle criptovalute globali. A differenza di altri DEX che dipendono da altre catene, Hyperliquid controlla la sua infrastruttura completa grazie a un Layer-1 proprietario (HyperBFT), offrendo esecuzione istantanea, zero commissioni sul gas e compatibilità EVM.

Con un TVL che supera i 2,4 miliardi di dollari e ricavi settimanali record (oltre 20 milioni di dollari), il suo meccanismo di riacquisto e burn (utilizzando il 97% delle commissioni) crea una pressione deflazionistica unica.

BNB: il pilastro dell’ecosistema Binance

Con una capitalizzazione di mercato di 149 miliardi di dollari, BNB rimane un gigante. La sua forza non risiede solo nel token, ma nel maturo ecosistema della BNB Smart Chain, che ospita oltre 5.000 dApp e 8,1 miliardi di dollari di TVL, offrendo commissioni 100 volte inferiori rispetto a Ethereum.

Il meccanismo di auto-burn riduce strutturalmente l’offerta, mentre la potenziale approvazione di un ETF su BNB (richiesta da VanEck) potrebbe attrarre un nuovo massiccio afflusso di capitale istituzionale.

Pyth Network (PYTH): l’oracolo che sfida Chainlink sulla velocità

Pyth Network (PYTH) si sta imponendo come l’oracolo d’elezione per la finanza ad alta velocità. Fornendo oltre 380 feed di prezzo a bassa latenza, Pyth ha superato Chainlink nel volume totale transato (TTV) nel Q1 2025, grazie al suo modello “pull” che riduce la latenza a millisecondi.

La sua aggressiva espansione istituzionale, che include partnership con Revolut e persino con il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per i dati sul PIL, dimostra la sua crescente importanza nel collegare la TradFi alla DeFi.

Real Finance (RFIN): la blockchain L1 dedicata agli RWA istituzionali

Real Finance è una blockchain Layer-1 progettata specificamente per la tokenizzazione di asset reali (RWA) a livello istituzionale. Supportata dalla Wiener Privatbank austriaca, risolve il “trilemma RWA” combinando sicurezza, decentralizzazione e, soprattutto, conformità normativa nativa.

Grazie alla partnership con Experian per l’integrazione di KYC/AML a livello di protocollo e a un innovativo Fondo di Recupero Disastri, si rivolge direttamente ai gestori patrimoniali che richiedono garanzie fiduciarie prima di entrare nel mercato DeFi.

Naoris Protocol (NAORIS): la sicurezza del futuro

Laddove la maggior parte delle blockchain ignora ancora la minaccia dei computer quantistici, Naoris Protocol (NAORIS) offre una soluzione già operativa. Lanciata a luglio 2025, è la prima blockchain post-quantistica in produzione, capace di integrarsi con le blockchain EVM esistenti senza hard fork.

Il suo vantaggio competitivo è stato cementato dalla SEC statunitense, che a settembre ha designato il protocollo Naoris come modello di riferimento per la transizione del settore finanziario alla crittografia post-quantistica.

Con 31 progetti pilota attivi in settori critici (finanza, difesa, energia), Naoris sta già catturando l’adozione mentre i concorrenti sono ancora in fase teorica.

Bitcoin Hyper ($HYPER): l’infrastruttura L2 che sblocca il potenziale di Bitcoin

Mentre i Layer-1 competono per la supremazia, l’innovazione più attesa si concentra sull’abilitazione dell’ecosistema Bitcoin. Bitcoin Hyper ($HYPER) si posiziona come una soluzione Layer-2 fondamentale, progettata per sbloccare i trilioni di dollari di liquidità dormiente su Bitcoin.

A differenza di altre soluzioni L2, implementa un’architettura ibrida unica, utilizzando la Solana Virtual Machine (SVM) per un’elaborazione parallela ad alta velocità e ZK-Rollups per garantire la sicurezza e la finalità sul Layer-1 di Bitcoin. Questo approccio mira a risolvere i problemi storici di BTC: lentezza, costi elevati e assenza di smart contract.

Attualmente in prevendita, il progetto ha già raccolto finora circa 26 milioni di dollari (con un prezzo attuale del token HYPER pari a 0,013225 dollari), dimostrando la forte domanda di mercato per una soluzione che possa finalmente portare DeFi, NFT e gaming sull’ecosistema più sicuro al mondo.

Con un’offerta limitata e un APY di staking del 47% disponibile durante la prevendita, Bitcoin Hyper rappresenta una scommessa infrastrutturale strategica sulla prossima fase evolutiva di Bitcoin.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner come da accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate ad un pubblico maggiorenne.