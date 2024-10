Japo rinnova la sua Partnership con Udinese Calcio

Il Prosecco Superiore DOCG di Valdobbiadene Japo è Official Partner di Udinese Calcio anche per la stagione sportiva 2024/25. C&C ha rinnovato la sponsorizzazione della squadra friulana in virtù degli obiettivi e dei valori che le due società hanno in comune. Japo è un brand che fa del legame col territorio e dell’eccellenza il suo punto di forza, così come l’Udinese è una squadra fortemente radicata nella regione di appartenenza e sempre alla ricerca di nuovi talenti.

“Dopo un finale di stagione al cardiopalma, abbiamo esultato per i 30 anni consecutivi dell’Udinese in Serie A – ha commentato Gianni Coassin, titolare di C&C e tifoso di lunga data del club friulano – un risultato che solo altre quattro squadre in Italia possono vantare di aver raggiunto (e superato). Con la stagione 2023/24 abbiamo portato il marchio Japo all’interno del Bluenergy Stadium, uno dei più belli e accoglienti d’Europa, e siamo orgogliosi di poter riproporre questa collaborazione anche per il 2024/25.”

“Siamo estremamente felici di proseguire la sinergia con Japo, autentica eccellenza del settore – ha aggiunto Franco Collavino, Direttore Generale di Udinese Calcio – Condividiamo la stessa attenzione al territorio nel segno della ricerca dell’eccellenza, valori che contraddistinguono le nostre realtà.” (fonte: Udinese calcio)