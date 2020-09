JAGUAR LAND ROVER RINNOVA LA PARTNERSHIP CON LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Jaguar Land Rover Italia continua a supportare le discipline del mondo dell’equitazione e rinnova, anche per il 2020, l’importante partnership con la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).

L’evento “Tutti in Sella”, organizzato nella giornata di sabato 19 settembre presso il circuito di Villa Borghese, sarà l’occasione per presentare e promuovere l’edizione 2021 del Concorso Ippico di Piazza di Siena, storica tappa delle competizioni del jumping mondiale, di cui Land Rover è stata Official Sponsor nelle ultime 3 edizioni.

La manifestazione, aperta al pubblico, prevede un programma dai toni peculiari, a partire da diverse esibizioni delle specialità dei cavalieri, fino alla presenza del Reggimento dei Corazzieri e dei Carabinieri a Cavallo che daranno il via all’evento con la scenografica cerimonia dell’alzabandiera.

“Siamo molto orgogliosi di aver rinnovato anche quest’anno l’accordo con la Federazione Italiana Sport Equestri che ci permette di confermare la nostra presenza come Official Sponsor dell’edizione 2021 del torneo internazionale di Piazza di Siena e delle altre gare del circuito federale. La nostra presenza all’evento Tutti in Sella testimonia il nostro supporto alle discipline equestri e a manifestazioni storiche come Piazza di Siena, di cui condividiamo i valori che esprimono passione, spirito sportivo e tradizione” – commenta Daniele Maver, Presidente di Jaguar Land Rover Italia.