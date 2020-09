Sinergy prolunga il contratto di main sponsor di maglia dell’Hellas Verona

Gruppo Sinergy rinnova con l’Hellas Verona (club di Serie A) per il 3° anno consecutivo. L’azienda di servizi è nata con l’obiettivo di offrire le migliori soluzioni di risparmio in bolletta per utenze domestiche, imprese e professionisti. Veronese di nascita, ma presenti su tutto il territorio nazionale, grazie a una rete di 150 consulenti esperti, Gruppo Sinergy ha investito nell’Hellas Verona a partire dalla stagione 2018/19, campionato terminato con la fantastica promozione in Serie A in un Bentegodi vestito a festa. Da allora il percorso assieme ai colori gialloblu si è evoluto e migliorato: oggi Gruppo Sinergy è Main Sponsor della squadra maschile, di quella femminile e ha dato il naming all’impianto di via Sogare, il Sinergy Stadium, teatro delle sfide di Serie A delle gialloblu e non solo.

“Credo molto in questo legame. La mia volontà – commenta Filippo Piccoli (nella foto in primo piano), fondatore e Amministratore Delegato di Gruppo Sinergy – è che il rapporto si fidelizzi sempre di più, puntando sulla veronesità di Gruppo Sinergy, che è un’azienda di capitale privato, e sull’attenzione della mia impresa per il nostro territorio. Stiamo gettando le basi perché la partnership diventi sempre di più ampio respiro, andando oltre la visibilità sulle maglie, mettendoci a disposizione per tutte le iniziative che riguardano il mondo Hellas Verona, a me caro da sempre. La volontà è che il Gruppo Sinergy diventi un punto di riferimento per l’Hellas e i suoi tifosi anche per i prossimi anni”.