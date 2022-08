Itaù Unibanco si conferma main sponsor della Federcalcio brasiliana (CBF)

(di Eleonora Anselmo) – La Brazilian Football Confederation (CBF) ha rinnovato fino alla fine del 2006 l’accordo intrapreso nel 2008 con Itaù Unibanco (la più importante banca del Brasile con oltre 71 miliardi di dollari di volume d’affari). La collaborazione, che sarebbe dovuta scadere nel 2022, è stata invece portata avanti per altri quattro anni al medesimo importo. L’istituto di credito verdeoro, infatti, vuole essere conosciuta anche dalle nuove generazioni e per questo punta ad unire lo sport, la passione per tradizioni dei brasiliani, anche alle nuove frontiere del calcio online. Per questo motivo l’accordo prevede la sponsorizzazione di tutte le squadre maschili e femminili iscritte alla Lega e del campionato dell’e-Brasileiro (dedicato agli sport elettronici).