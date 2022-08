Il Mondiale più ricco di sempre: gli sponsor di Qatar 2022

(di Alessia Spolverini) – La Coppa del Mondo FIFA 2022 (nella foto l’immagine del pallone ufficiale) si svolgerà dal 20 novembre al 18 dicembre 2022 e il conto alla rovescia è già iniziato.

Queste gare eccezionalmente autunnali/invernali saranno una delle piattaforme di marketing internazionale più efficaci per raggiungere un vasto pubblico, vista anche la spesa record complessiva raggiunta che ammonta a circa 220 miliardi di dollari.

Niente di nuovo per brand come Coca-Cola e Adidas, che hanno goduto di partnership con FIFA in diverse edizioni precedenti della Coppa del Mondo con cifre da capogiro.

Come si legge sul sito ufficiale FIFA, alcuni nuovi nomi sono entrati nel ruolo di partner di Qatar 2022: “BYJU’s”, piattaforma educativa indiana, per una cifra compresa tra i 30 e i 40milioni di dollari; QatarEnergy, società petrolifera della regione; e Crypto.com (già diverse sponsorizzazioni all’attivo legate al pianeta calcio, un accordo da 700 milioni per rinominare per 20 anni Staples Center di Los Angeles in “Crypto.com Arena”; mentre con l’Australian Football League (AFL) ha stretto un accordo da 25 milioni di dollari).

Altri partner sono: Hyunday-Kia Motors, Qatar Airways, Visto, Wanda Group, VISA, Hisense, Budweiser, Megniuir.

Sorprende il calo significativo rispetto alla precedente edizione di Adidas a livello di fornitura dei kit, da 12 a 7 nazioni. Quattro squadre (Colombia, Egitto, Russia e Svezia) che indossavano le tre strisce quattro anni fa in Russia, non si sono qualificate questa volta, tra l’altro l’Egitto è passato a Puma nel 2019. Il Marocco si è invece qualificato, ma anche il paese nordafricano è passato a Puma a fine 2019. Nonostante ciò, insieme a Nike (13 nazioni), e Puma (6 nazioni), il tridente sponsorizza oltre l’80% delle nazioni partecipanti.