Italia Independent lancia la piattaforma online CR7-Eyewear.com

Italia Independent (azienda fondata nel 2006 da Lapo Elkann) ha annunciato il lancio della piattaforma CR7-EYEWEAR.COM destinata alla vendita on-line della collezione CR7 a livello mondiale. La collezione, interamente ispirata e disegnata per Cristiano Ronaldo, e presentata a febbraio scorso in base all’accordo globale ed esclusivo della durata di cinque anni con il Brand CR7, è ora disponibile anche online.

La collezione si compone, non casualmente, di 7 modelli da sole (7 è la cifra che da sempre ha contraddistinto la vita professionale e privata di Cristiano Ronaldo) declinati ognuno in 5 varianti colore (7X5 –35 come i suoi anni). Tre famiglie di prodotto realizzate rispettivamente in acetato, metallo e TR90, tutte composte da modelli completamente personalizzati e ricchi di particolari che rendono il prodotto unico come i fregi sui musi e sulle aste con il numero 7, il logo CR7 e la firma di Cristiano Ronaldo impressa sulla lente con tecnica laser.

Il brand CR7 da oggi distribuirà on-line in oltre 70 paesi in tutto il mondo.