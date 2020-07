La Juventus sbarca su Twitch insieme ad Arsenal, Real Madrid e PSG

Un poker di club, composto per il momento da Arsenal (English Premier League), Real Madrid (LaLiga), Paris Saint-Germain (Ligue1) e dalla Juventus (per la Serie A), ha scelto strategicamente di sbarcare su Twitch, popolare piattaforma di streaming video di proprietà di Amazon (ben nota tra gli appassionati di sport elettronici). Molti contenuti di questi quattro club saranno trasmessi nella nuova sezione “Sport”, che comprenderà anche altri format sportivi come ad esempio l’NBA.

Secondo molti analisti Amazon sta gradualmente entrando nel mondo dei diritti audiovisivi sportivi. Non per fare business direttamente, ma per coinvolgere i propri clienti attraverso le loro passioni (come nel caso del calcio). Portando i clienti su piattaforme di proprietà Amazon si attende di crescere nel proprio core-business. Nei prossimi mesi si attende lo “sbarco” di altri importanti club di calcio su una delle piattaforme più seguite dai teenager nel mondo.