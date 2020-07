Nike presenta la maglia Away della AS Roma per la stagione 2020/2021

La nuova maglia da trasferta dell’AS Roma si presenta in una tonalità di avorio che evoca i colori dei numerosi monumenti della Capitale, con un elegante colletto a polo rosso scuro con un bordino giallorosso e chiuso da due bottoncini. La disposizione dei colori richiama quella delle divise da trasferta degli Anni 80, un’epoca d’oro per il club capitolino (nella prossima stagione giocherà in Europa League a livello internazionale).

Sul petto c’è il “Lupetto”, stemma ideato dal designer Piero Gratton (recentemente scomparso), che fece la sua apparizione sulle maglie della Roma nel lontano 1978 e che su questa divisa (stagione 2020/2021) si presenta in nero e libero dalla classica cornice circolare giallorossa.

Il simbolo del Lupetto, presente anche sulla coscia destra dei pantaloncini rosso scuro, è bianco, altro forte richiamo agli anni ’80. Il kit away AS Roma 2020-21 sarà disponibile presso gli AS Roma Store, Nike store e online su asromastore.com e nike.com da oggi.