Istanbul Başakşehir lancerà il suo Fan Token entro il 2020

Socios.com, l’applicazione che consente ai fan di usare il “Fan Token”, ha confermato oggi l’annuncio.

(di Alessandro Presta) – L’11 novembre, Istanbul Başakşehir, ha annunciato che lancerà il suo “Fan Token” su Socios.com entro la fine dell’anno. La sigla “$ IBSK” sarà la valuta digitale per questo club, valuta che si misura in “Chiliz” (criptovaluta ufficiale della piattaforma Socios.com). L’accordo vale sia per il club di calcio che per quello di e-sports. I Fan Token sono asset digitali protetti dalla tecnologia blockchain che permettono maggiore coinvolgimento dei tifosi nelle decisioni del club. Ogni squadra partner di Socios.com ha una fornitura limitata di Fan Token; i Token non hanno una data di scadenza e rimangono in possesso del cliente finché non decide di venderli.

L’İstanbul Başakşehir diventerà il 3° club turco a unirsi alla piattaforma Socios.com, dopo Galatasaray e Trabzonspor. Da quanto emerge, la piattaforma è anche intenzionata ad aprire un ufficio con sede a Istanbul. I tifosi che possiedono $ IBSK possono influenzare le decisioni del club, votare nei sondaggi sull’applicazione e ricevere premi speciali come incontrare giocatori e assistere alle partite. I tifosi possono anche aspettarsi premi digitali, esperienze VIP e una serie di sconti relativi a club e sponsor. In futuro verrà lanciata la funzione di classifica, che permetterà ai fan di competere tra loro. Inoltre, l’idea di Socios.com è quella di aggiungere la funzione di chat. I dettagli sul prezzo dei Fan Token di $ IBFK, la fornitura totale e la data di lancio saranno rivelati prossimamente.

La collaborazione tra il club di Istanbul e Socios.com nasce da un’unione di intenti e obiettivi societari. Il club, nato solo 6 anni fa, è sempre alla ricerca di partnership che facciano migliorare il proprio brand a livello internazionale. Per il CEO dell’Istanbul Başakşehir, questa è un’iniziativa vincente, giovane, energica e guidata dalla tecnologia. La partnership, a suo parere, offrirà modi innovativi per la gestione della “fan base” a livello globale.

L’İstanbul Başakşehir è il 15° partner ufficiale della piattaforma di Fan Token. L’aumento ci partner rende sempre più efficace questo nuovo modo di coinvolgere i tifosi. Gli altri partner di Socios.com includono FC Barcelona, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, AS Roma, CA Independiente, Apollon Limassol, BSC Young Boys, Sint-Truidense VV (oltre ai già citati Galatasaray e Trazbonspor) e organizzazioni di eSport, NAVI, Team Heretics e OG. Inoltre, la piattaforma già collabora per il coinvolgimento dei fan della UFC e in programma per il 2021 ci sono numerosi altri progetti tra cui quello di una partnership con la Professional Fighters League (PFL).