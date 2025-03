Isolpav si conferma tra i partner del Cesena FC (Serie B).

L’azienda di Forlì leader nei lavori di sottofondi, massetti e pavimentazioni industriali figura dal 2013 tra gli sponsor bianconeri

E’ entrata nella 12ima stagione consecutiva la partnership tra il Cesena FC (Serie B) e Isolpav. L’azienda di Forlì nata nel 1982, che nell’anno del ritorno in Serie B figura tra gli Official Partner del Cavalluccio, ha fatto ingresso nella famiglia degli sponsor bianconeri nel 2013 siglando un binomio da allora mai più interrotto al punto da diventare uno dei più fedeli nella storia del Cavalluccio.

Da oltre quattro decadi sul mercato nazionale delle costruzioni edili, Isolpav (www.isolpav.it) ha conquistato la posizione di leader nei lavori di sottofondi, massetti e pavimentazioni industriali, grazie alla continua ricerca e alla collaborazione con importanti partner nazionali e internazionali. Le diverse certificazioni specifiche del settore ricevute negli anni permettono oggi di offrire soluzioni all’avanguardia in grado di soddisfare tutte le esigenze del settore edile pubblico e privato.

“La passione per il calcio e il tifo per il Cavalluccio – ha dichiarato il vicepresidente di Isolpav, Andrea Valentini – sono stati alla base della decisione di diventare sponsor del club tanti anni fa. Per la nostra azienda affiancare il Cesena non significa solo condividere la sua mission sportiva ma anche appoggiarne l’impegno e le attività in ambito sociale”.