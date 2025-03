Leonardo nuovo premium partner in vista di Milano-Cortina 2026

Leonardo e la Fondazione Milano Cortina 2026 hanno annunciato la firma di una partnership strategica in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Leonardo metterà in campo le proprie tecnologie frutto di una esperienza pluridecennale, fornendo soluzioni di comunicazioni mission critical per le comunicazioni radio e per le sale di controllo dell’evento. Presenti alla firma dell’accordo il Presidente di Leonardo, l’Ambasciatore Stefano Pontecorvo, l’Amministratore Delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, e il CEO, Andrea Varnier.



Leonardo e la Fondazione Milano Cortina 2026 hanno annunciato la firma di un accordo di partnership strategica che si inserisce nel quadro dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La collaborazione, resa possibile grazie alla sinergia con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, segna un passo fondamentale per promuovere il coordinamento efficace degli operatori sul campo nel corso del grande evento sportivo che si svolgerà in Italia nel 2026. Leonardo dispiegherà infatti un sistema per le comunicazioni mission critical, multi-tecnologia e multi-utente.Presenti alla firma dell’accordo il Presidente di Leonardo, l’Ambasciatore Stefano Pontecorvo, l’Amministratore Delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, e il CEO, Andrea Varnier. Le soluzioni innovative messe a disposizione da Leonardo – forte della propria leadership tecnologica ed esperienza pluriennale maturata nelle comunicazioni sicure per i grandi eventi – contribuiranno a garantire un’esperienza unica per tutti i partecipanti ai Giochi.