HSBC nuovo “regional sponsor” della Federcalcio argentina (AFA).

L’Associazione Calcio Argentina (AFA) e HSBC hanno annunciato il loro nuovo accordo di “regional sponsorship” per la Selezione Argentina. Con questo annuncio, HSBC diventa la prima istituzione bancaria a sponsorizzare i campioni del mondo in carica in territori strategici dell’Asia, come l’India e Singapore.

Come parte dell’accordo, HSBC supporterà la Selezione Argentina durante la sua prossima fase competitiva nel 2025 e per la Coppa del Mondo del 2026. Nell’ambito della strategia dell’AFA in India, avviata cinque anni fa, l’accordo con HSBC per questa regione offrirà esperienze dirette a tutta la regione, permettendo loro di assistere a momenti indimenticabili con le Selezioni Nazionali e i loro referenti.

L’AFA ha raggiunto una solida posizione nei mercati strategici dell’Asia, e questo accordo con HSBC rafforzerà ulteriormente la propria presenza. In questo modo, le due organizzazioni leader nei rispettivi settori collaboreranno professionalmente, promuovendo la comunicazione dei valori del lavoro di squadra.

Claudio Tapia, presidente dell’AFA, ha dichiarato: «Siamo estremamente felici che HSBC, la principale istituzione bancaria dell’Asia, sia il nuovo sponsor dell’Associazione Calcio Argentina in India e Singapore. L’espansione internazionale dell’AFA continua a spianare la strada affinché aziende leader come HSBC si uniscano alla famiglia della Selezione Argentina. Diamo il benvenuto a HSBC come nuovo sponsor della Selezione Argentina in India e Singapore».

Sandeep Batra, Direttore della Banca Premier e Patrimonio Internazionale di HSBC India, ha dichiarato: «HSBC è orgogliosa di annunciare la nostra innovativa alleanza con l’Associazione Argentina di Calcio in India e Singapore. Questa collaborazione dimostra il nostro impegno ad aprire un mondo di opportunità e celebrare l’eccellenza. Unendo le forze con una delle squadre più venerate del calcio, speriamo di creare esperienze indimenticabili sia per i tifosi che per i clienti, e supportare la Selezione Argentina nel suo cammino verso il Mondiale 2026. Insieme, condividiamo una visione di passione, prestazioni e professionalità, e questa alleanza segna l’inizio di un nuovo e entusiasmante capitolo nella sinergia tra sport e banca».

Leandro Petersen, Direttore Commerciale e Marketing dell’AFA, ha sottolineato: «Questa nuova sponsorizzazione regionale con HSBC rappresenta un nuovo passo nell’espansione globale del marchio AFA. A partire dal 2020, l’AFA ha aperto i suoi uffici commerciali in India, identificato opportunità chiave e costruito una stretta relazione con la comunità indiana. L’apertura di nuovi mercati e l’internazionalizzazione del marchio AFA fanno parte della visione strategica del Comitato Esecutivo dal 2018, e l’annuncio oggi del nostro sesto sponsor regionale per l’India dimostra il successo di questa visione. La nostra missione è continuare a portare valore ai nostri sponsor e consolidare regioni chiave a livello globale nei prossimi anni. Siamo felici che HSBC abbia scelto i Campioni del Mondo come sua immagine di marca durante questo periodo emozionante del 2025. Stiamo facendo il primo di tanti passi con HSBC, con cui lavoreremo insieme per espanderci in più regioni durante questo periodo».