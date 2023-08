Iozzelli si conferma Sleeve Sponsor dello Spezia Calcio (Serie B) anche per le stagioni 2023/2024 e 2024/2025.

La storica azienda spezzina, specializzata nella rivendita di materiale edile nei suoi 13 punti vendita, sarà sponsor ufficiale dello Spezia Calcio per il 7° anno consecutivo. Il logo Iozzelli comparirà sulla manica delle maglie da gioco della Prima Squadra e accompagnerà il cammino delle Aquile su tutti i campi della Serie BKT 2023/24, confermandosi già ora anche per la stagione successiva.

“La scelta di Iozzelli di confermarsi sponsor di manica dello Spezia Calcio per le prossime due stagioni rappresenta un attestato di fiducia straordinario nei confronti del club e di tutti coloro che lo rappresentano e una spinta positiva verso traguardi nuovi ed ambiziosi. Un ringraziamento speciale a Giuseppe Antonio Iozzelli e a tutta la sua famiglia, per far si che Iozzelli si confermi uno degli sponsor di maglia più longevi nella storia della squadra della nostra città“, le parole del Chief Revenue Officer dello Spezia Calcio, Luca Scafati.

“Questa collaborazione è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione, in quanto ci permette di continuare a sostenere un club che rappresenta i valori della nostra Città e che ha raggiunto grandi risultati negli ultimi anni. Lo Spezia Calcio è un club giovane e ambizioso, che ha tutte le carte in regola per raggiungere traguardi ancora più importanti. Siamo felici di poter contribuire al suo successo e di poter essere parte della sua storia“, ha spiegato Giuseppe Antonio Iozzelli.