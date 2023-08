Il “Diavolo Rosso” elemento iconico della 3a maglia del Manchester United

Adidas ha svelato stamattina il 3° kit del Manchester United (EPL) per la stagione 2023/24, che celebra la storica identità del club: il Red Devil, il Diavolo Rosso. Per questa nuova maglia, adidas re-immagina un look del passato per i giorni nostri, attraverso un design pulito e audace che lascia parlare questa icona del club.

Per creare l’ultima maglia, i designer hanno consultato gli archivi e si sono ispirati alla maglia indossata nella stagione della vittoria della Coppa del 1909, creando un look di carattere, sugli spalti e sul campo.

Proprio come la maglia del 1909, il design è caratterizzato da una nitida base bianca, che costituisce lo sfondo perfetto per far risaltare l’emblema dei Red Devil. Il design è completato dalle famose tre strisce adidas lungo ogni manica e da un colletto rosso a coste. Per la prima volta nella storia del club britannico il “diavolo” appare singolarmente sulla maglia.

Per accompagnare il lancio di questo nuovo kit 2023/2024, adidas ha collaborato con il Manchester United alla realizzazione di un cortometraggio con l’ex capitano del club, Roy Keane. In quanto capitano dal valore storico – dato è quello di maggior successo del club – e tra gli ex giocatori più popolari dei Diavoli Rossi, Roy incarna perfettamente il significato di essere un Red Devil per un tifoso del Manchester United.

Inigo Turner, Design Director di adidas Football apparel, ha dichiarato: “Con una storia ricca di successi, abbiamo molti kit del Manchester United a cui ispirarci. Per il terzo kit di questa stagione, la maglia del 1909 è stata il catalizzatore di questa ispirazione, che ha fornito anche lo sfondo perfetto per amplificare la famosa identità del club: il Red Devil. Il design è volutamente sobrio, prendendo spunto dalle tendenze streetwear attuali, con lo sfondo bianco nuvola scelto con cura per far risplendere il Red Devil e ispirare il fuoco in campo. Conosciamo l’importanza di questa identità per la tifoseria del Manchester United e siamo orgogliosi di offrire ai tifosi un design che si trova a suo agio sia per le strade che in campo”.

Entrambe le versioni della maglia sono state realizzate con materiali riciclati al 100%, rappresentando solo una delle soluzioni adidas per contribuire a porre fine ai rifiuti di plastica. All’inizio di quest’anno, adidas ha annunciato di essere in anticipo rispetto alla tabella di marcia per sostituire il poliestere vergine con quello riciclato nei suoi prodotti, ovunque possibile, entro la fine del 2024.

Il nuovo kit sarà disponibile per l’acquisto a partire dall’8 agosto nei negozi del Manchester United, in alcuni punti vendita selezionati e online su adidas Man Utd kits.