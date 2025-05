Investimenti esteri e nuove espansioni: il 2025 sarà l’anno della “rivoluzione”

(da RiminiWellness) – Nella prima giornata di RiminiWellness 2025 si è tenuto il Convegno degli Stati Generali del Fitness e del Wellness, al quale hanno partecipato figure di riferimento come Javier Urbano Lopez, Direttore Generale GoFit Italia, Samuele Frosio, CEO RSG Group Italia e, Riccardo Turri, CEO Starpool, moderati da Luigi Angelini, giornalista e ideatore degli Stati Generali. L’incontro ha rappresentato un’occasione di rilievo per approfondire l’evoluzione dell’offerta fitness in Italia e delineare strategie concrete per la sua crescita. Nel suo intervento, Riccardo Turri CEO di Starpool ha evidenziato come nel corso degli anni si sia consolidato un evidente scostamento tra la domanda, da parte degli sportivi, e l’offerta delle palestre. Una staticità che ha rallentato l’affermazione del benessere come componente strutturale della pratica sportiva. Oggi, tuttavia, si apre una fase nuova, caratterizzata da opportunità significative dove il benessere può finalmente assumere un ruolo centrale, diventando parte integrante dell’allenamento e del recupero. A determinare questo passaggio una maggiore consapevolezza dell’offerta, sempre più orientata verso modelli evoluti, fondati sull’evidenza scientifica e in grado di garantire un servizio completo e qualificato. In questo scenario, le palestre sono chiamate a trasformarsi in luoghi multidimensionali, dove la cura della persona si traduce in percorsi personalizzati, efficaci e sostenibili. A questa visione si è collegato l’intervento di Samuele Frosio di RSG Group Italia, il quale ha confermato l’importanza di promuovere una trasformazione strutturale del mercato, finalizzata a rendere l’Italia un Paese più sportivo. L’obiettivo è ambizioso ma necessario: superare l’attuale quota del 9% di iscritti alle palestre e avvicinarsi al 16% registrato in Germania. In questa prospettiva, l’ingresso di GoFit nel mercato italiano assume un valore strategico. Come sottolineato dal direttore generale GoFit Italia, Javier Urbano Lopez, il nostro Paese rappresenta una straordinaria opportunità di crescita e sviluppo, in linea con una visione del benessere accessibile, inclusiva e orientata al futuro.