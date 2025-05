Eventi – Lo sport alla prova della sostenibilità: a RiminiWellness un nuovo spazio di confronto.

(da RiminiWellness) – Lo sport contemporaneo è sempre più chiamato a confrontarsi con le grandi sfide globali sull’economia circolare. Tema al centro del “Forum Sport e Sostenibilità, una sfida per vincere il futuro”, svoltosi nella prima giornata di RiminiWellness 2025, promosso da Ecopneus, consorzio per il riciclo dei pneumatici fuori uso (PFU), in collaborazione con Ecomondo. Moderato da Luigi Monfredi, vicedirettore Rainews24, l’incontro ha raccolto contributi di alto profilo istituzionale, nazionale e internazionale, confermando il ruolo chiave dello sport nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. Dopo i saluti di Giuseppina Carnimeo, direttrice generale di Ecopneus, che ha sottolineato il valore di norme e incentivi per lo sviluppo dell’economia circolare, è intervenuto in videomessaggio il senatore Claudio Barbaro, sottosegretario al Ministero dell’Ambiente, richiamando l’urgenza di politiche integrate tra sport e sostenibilità. Niclas Svenningsen (ONU), esperto di politiche sul clima, ha ribadito il potenziale dello sport nella transizione ecologica. Una visione condivisa da Simona Azzolini (Cambridge Institute for Sustainability Leadership), che ha evidenziato rischi e opportunità per il settore. Da UEFA, Michele Uva ha illustrato la strategia di sostenibilità del calcio europeo, mentre Gloria Zavatta (Fondazione Milano Cortina 2026) ha portato l’esperienza delle Olimpiadi Invernali italiane, tra innovazione e complessità organizzativa. Dal contesto nazionale, Giampiero Pastore (CONI) ha parlato dell’impegno delle federazioni verso pratiche ESG, mentre Debora Miccio (Istituto per il Credito Sportivo) ha presentato strumenti di finanziamento per impianti sostenibili. Lorenzo Marzoli diSport e Salute ha posto al centro il valore sociale dello sport e un modello di governance più equo. Per l’industria, Alessio Cremonese, Presidente di Assosport, ha sottolineato le sfide per il manifatturiero tra innovazione tecnica e sostenibilità. Leonardo Ghiraldini (NATIVA), ex capitano della Nazionale di rugby, ha parlato del ruolo dello sport nella creazione di valore rigenerativo. Un caso concreto è stato quello di Giorgio Pisano (Ecopneus), che ha mostrato come la gomma riciclata da PFU possa trasformarsi in superfici sportive ad alte prestazioni e a basso impatto. Il forum si è concluso con una tavola rotonda tra i rappresentanti degli enti di promozione sportiva