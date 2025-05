Il Sole 24 Ore, Rimini capitale italiana del Wellness.

(da RiminiWellness) – Nel primo pomeriggio sono stati resi noti i risultati di un’indagine condotta da Il Sole 24 Ore, realizzata in collaborazione con RiminiWellness, che comprende una speciale classifica per mappare il benessere nelle province italiane, basandosi su dieci indicatori che includono salute, sport, impresa e partecipazione sociale. Dall’indagine, illustrata dal responsabile del centro studi del Sole 24 Ore, Andrea Gianotti, emerge che Rimini è la provincia più wellness d’Italia, eccellendo per numero di imprese sportive, palestre, piscine e per la vocazione accademica alle scienze motorie. L’analisi si fonda su dati ufficiali integrati con metriche originali, per offrire una fotografia del benessere diffuso sul territorio. A seguire Isernia e Trieste, mentre le province costiere adriatiche dominano la top ten. Anche la regione Emilia-Romagna emerge tra le più virtuose in Italia con la maggiore concentrazione di iniziative economiche legate allo sport, insieme a Lombardia e Trentino-Alto Adige. Lo studio è scaricabile al link RiminiWellness 2025

courtesy photo of Rimini Wellness 2024 – press office IEG