Interspac, al via il progetto di azionariato popolare. In campo l’economista Carlo Cottarelli

“Vogliamo portare avanti un grande progetto di azionariato popolare. Per rafforzare l’Inter con capitali forniti da noi tifosi, integrati da risorse di investitori istituzionali, in un quadro economicamente sostenibile. Già avviene in altre società gloriose, come il Bayern di Monaco”. Così Carlo Cottarelli, presidente di Interspac S.r.l. (noto economista a livello internazionale – nella foto in primo piano), ha annunciato l’avvio del progetto di azionariato popolare per la squadra nerazzurra.

“Vogliamo lavorare insieme all’attuale proprietà, già informata dell’iniziativa. Il nostro unico scopo è sostenere la squadra che amiamo. Siamo grati al presidente Zhang per aver riportato l’Inter ai vertici del calcio”, prosegue.