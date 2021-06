EURO2020: la scheda commerciale degli sponsor della Federcalcio svizzera (ASF)

(di Guido Paolo De Felice) – In queste prime giornate di Euro2020, una delle squadre che probabilmente ha maggiormente deluso le aspettative è stata proprio la Svizzera allenata da Vladimir Petković. Inserita nel girone dell’Italia, la Svizzera è arrivata alla kermesse europea con i galloni di prima classificata del proprio girone di qualificazione ed una rosa ricca di calciatori protagonisti nei principali campionati del continente. Dopo aver raccolto quattro punti, frutto del pareggio con il Galles all’esordio e la vittoria contro la Turchia, adesso per la Nazionale svizzera resta acceso il lumicino della speranza di una qualificazione attraverso un possibile, ma difficile, ripescaggio.

Forte dell’ottimo percorso durante le qualificazioni, un buon lavoro è stato svolto dalla Federcalcio svizzera (ASF, in lingua francese Association Suisse de Football; in tedesco Schweizerischer Fussballverband; in romancio Associaziun Svizra da Ballape) nel realizzare un pacchetto di partner di tutto rispetto.

Lo sponsor tecnico è rappresentato dal brand di abbigliamento sportivo tedesco Puma (in primo piano una foto di archivio), attraverso una partnership ventennale, che si traduce oggi in un valore di circa 2,4 milioni di dollari per anno (ultimo rinnovo firmato nel 2015).

Il partner principale della Federcalcio è rappresentato dalla Credit Suisse, banca d’investimento globale e società di servizi finanziari fondata nel 1856, con sede centrale a Zurigo, nota per la rigorosa applicazione del segreto bancario in difesa del rapporto di riservatezza banca-cliente. È una delle nove banche mondiali appartenenti al Bulge Bracket, il cosiddetto gruppo di banche di investimento di “fascia alta” i cui clienti sono generalmente grandi società, investitori istituzionali e governi centrali. Tale partnership, che si protrae dal 1993 e con attuale scadenza fissata nel 2024, si estende a tutte le Nazionali di calcio svizzere, comprese quelle femminili e giovanili.

Altre sponsorizzazioni importanti vengono poi fornite dalla casa automobilistica tedesca Volkswagen, dalla compagnia di bandiera Swiss International Air Lines, costituita in seguito al fallimento nel 2002 di Swissair, avente l’aeroporto di Zurigo come unico hub e quello di Ginevra come città centrale, e dalla Carl F. Bucherer, azienda orologiera svizzera con sede a Lucerna, specializzata nella realizzazione di orologi meccanici di lusso, cronometrista ufficiale delle Nazionali di calcio svizzere fin dal 2016, partnership sviluppatasi anche attraverso la realizzazione di un’edizione speciale di orologi dedicata alla squadra.