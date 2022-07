Infront Italy nominata agente ufficiale per la vendita della corporale hospitality della Ryder Cup 2023

Infront Italy è stata nominata “Official Premium Experience Agent” per il territorio italiano per la vendita dei pacchetti di corporate hospitality della Ryder Cup 2023, la più prestigiosa gara di golf a squadre, che si svolgerà dal 25 settembre 2023 al 1° ottobre 2023 al Marco Simone Golf & Country Club di Roma.

Ryder Cup Italy Limited ha selezionato Infront Italy grazie alla sua riconosciuta esperienza nell’industria dello sport e alla sua competenza specifica nel mondo del golf in Italia, dove ricopre il ruolo di advisor della Federazione Italiana Golf dal 2017.

Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti di essere stati nominati agenzia ufficiale per la vendita della corporate hospitality della Ryder Cup 2023. Questo riconoscimento si inserisce nell’ambito dell’impegno di Infront Italy nel mondo del golf, con focus su tutte le attività legate alla Road to Rome in vista della Ryder Cup 2023”.

Infront Italy è in grado di offrire a tutti i propri clienti le Premium Experiences della Ryder Cup 2023, che permettono agli ospiti di vivere la più prestigiosa gara di golf a squadre al mondo in maniera prestigiosa, con viste mozzafiato sul campo da gioco e un servizio ricercato in termini di ristorazione, atmosfera e stile.

Le soluzioni di Corporate Hospitality attualmente disponible sono 3: Founders Lounge, Premium Suites, Captains Club.