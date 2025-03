Media – Per l’IBSA NextGen Cup 2024/25 volano i numeri dei canali social

Con il secondo successo consecutivo dell’EA7 Emporio Armani Milano in finale contro l’Allianz Derthona Tortona a Brescia si è conclusa l’edizione 2024/25 della IBSA NextGen Cup. Il torneo giovanile aperto alle formazioni Under 19 delle 16 società della Serie A Unipol è stato, ancora una volta, estremamente avvincente sia dentro (proseguendo nella sperimentazione di nuove regole tecniche come il Target Score, utilizzato solo nella fase finale) che fuori dal campo, come confermano i numeri in costante ascesa sulle piattaforme digitali, grazie al supporto dell’Official Advisor Infront.

Al termine delle due tappe della fase a gironi di Varese e Rimini e della fase finale di Brescia, i contenuti pubblicati dedicati alla competizione sono stati 705 (+29,5 rispetto allo scorso anno), generando 14.399.609 visualizzazioni (+1% rispetto all’edizione 2023/24), oltre 6 milioni e 300 mila delle quali esclusivamente video (+4%), e 753.361 interazioni (+2,2%).

I contenuti più visti in assoluto sono stati il divertente video su TikTok realizzato in collaborazione con i giocatori della Pallacanestro Trieste che ha prodotto oltre 575.000 visualizzazioni, seguito dal “reel” su Instagram con i ragazzi dell’Allianz Derthona Tortona con più di 392.000 visualizzazioni e dal post su TikTok a tema “Quanto si conoscono” con protagonisti i ragazzi dell’EA7 Emporio Armani Milano (321.600 visualizzazioni).

L’evento ha avuto grande risalto sui social anche grazie al contributo delle Community coinvolte da LBA (Italballers, Cronache di Basket e ItalHoop) che hanno generato ulteriori 5.462.508 visualizzazioni (+89,6% rispetto alla scorsa stagione) su un totale di 468 contenuti.

Anche in questa edizione della IBSA NextGen Cup 2024/25, LBA ha realizzato numerosi contenuti digitali con i propri partner (633), generando un totale di 9.128.828 visualizzazioni e registrando una crescita del +46,4% rispetto alla scorsa edizione.

Le partite della IBSA Next Gen Cup 2024/25 sono state trasmesse sul sito legabasket.it, sul canale YouTube di Italhoop e in parte sul canale Twitch di Italbasket, totalizzando più di 331.000 visualizzazioni.

Con il secondo successo consecutivo dell’EA7 Emporio Armani Milano in finale contro l’Allianz Derthona Tortona a Brescia si è conclusa l’edizione 2024/25 della IBSA NextGen Cup. Il torneo giovanile aperto alle formazioni Under 19 delle 16 società della Serie A Unipol è stato, ancora una volta, estremamente avvincente sia dentro (proseguendo nella sperimentazione di nuove regole tecniche come il Target Score, utilizzato solo nella fase finale) che fuori dal campo, come confermano i numeri in costante ascesa sulle piattaforme digitali, grazie al supporto dell’Official Advisor Infront.

Al termine delle due tappe della fase a gironi di Varese e Rimini e della fase finale di Brescia, i contenuti pubblicati dedicati alla competizione sono stati 705 (+29,5 rispetto allo scorso anno), generando 14.399.609 visualizzazioni (+1% rispetto all’edizione 2023/24), oltre 6 milioni e 300 mila delle quali esclusivamente video (+4%), e 753.361 interazioni (+2,2%).

I contenuti più visti in assoluto sono stati il divertente video su TikTok realizzato in collaborazione con i giocatori della Pallacanestro Trieste che ha prodotto oltre 575.000 visualizzazioni, seguito dal “reel” su Instagram con i ragazzi dell’Allianz Derthona Tortona con più di 392.000 visualizzazioni e dal post su TikTok a tema “Quanto si conoscono” con protagonisti i ragazzi dell’EA7 Emporio Armani Milano (321.600 visualizzazioni).

L’evento ha avuto grande risalto sui social anche grazie al contributo delle Community coinvolte da LBA (Italballers, Cronache di Basket e ItalHoop) che hanno generato ulteriori 5.462.508 visualizzazioni (+89,6% rispetto alla scorsa stagione) su un totale di 468 contenuti.

Anche in questa edizione della IBSA NextGen Cup 2024/25, LBA ha realizzato numerosi contenuti digitali con i propri partner (633), generando un totale di 9.128.828 visualizzazioni e registrando una crescita del +46,4% rispetto alla scorsa edizione.

Le partite della IBSA Next Gen Cup 2024/25 sono state trasmesse sul sito legabasket.it, sul canale YouTube di Italhoop e in parte sul canale Twitch di Italbasket, totalizzando più di 331.000 visualizzazioni.