Incentivi per chi investe in PMI e Startup Innovative.

Gli incentivi “de minimis” all’investimento in Startup Innovative (fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese) e in PMI Innovative costituiscono un regime di aiuti fiscali che consente agli investitori privati di beneficiare di detrazioni fiscali per gli investimenti effettuati in queste imprese.

Prevedono una detrazione per gli investimenti effettuati da persone fisiche nel capitale di rischio di Startup e PMI innovative, mirati a stimolarne la crescita.

Con le ultime novità di legge, tale sgravio IRPEF è stato portato al 65% dal 1° gennaio 2025 (rispetto al precedente 50%) se l’investimento non produce partecipazioni qualificate oltre il 25% del capitale sociale o dei diritti di governance.

Il diritto viene meno se l’investitore è un fornitore di servizi , direttamente o tramite controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell’investimento agevolato.

Il Regolamento (UE) n. 2831/2023 sugli aiuti “de minimis” stabilisce poi il limite di aiuto per ciascun investitore: la Startup/PMI innovativa che riceve l’investimento non può ottenere aiuti de minimis per oltre 300mila euro in tre esercizi finanziari.

Come funziona l’investimento agevolato

Ecco le caratteristiche salienti dell’investimento agevolato in una Start-up Innovativa (MPMI che non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza) o PMI Innovativa:

può essere effettuato direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative;

deve essere mantenuto per almeno tre anni;

per investimenti in startup innovative la quota agevolabile è di massimo di 100mila euro per periodo di imposta;

per investimenti in PMI innovative è agevolato l’investimento fino a 300mila euro per periodo di imposta (sulla parte eccedente l’investitore poteva detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta).

Le FAQ del MIMIT sull’incentivo