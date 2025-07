Solana (SOL) ai massimi da 5 mesi: ecco perché Snorter potrebbe essere la prossima crypto a esplodere.

Solana tocca i 200 dollari e guida il rally dei Layer-1. Intanto Snorter, crypto trading bot su Telegram, basato su Solana, supera i 2 milioni di dollari in prevendita e si afferma tra i protagonisti dell’altseason del 2025.

Il rally di Solana (SOL) ha raggiunto un nuovo apice lunedì scorso, quando il prezzo ha toccato brevemente i 200 dollari durante le contrattazioni asiatiche. Sebbene il valore sia poi disceso leggermente fino a 197 dollari, nella giornata di martedì è poi tornato a quota 203,5 dollari. Questo segnale rappresenta il massimo degli ultimi cinque mesi e indica una forte rinnovata fiducia nella blockchain Layer-1, come non si vedeva dal 2023.

Nell’ultimo mese, Solana ha messo a segno un rialzo di oltre il 56%, attirando nuovi capitali anche nel comparto derivati. In soli tre giorni, l’open interest è cresciuto di 1,5 miliardi di dollari, evidenziando una partecipazione attiva e speculativa da parte degli investitori istituzionali e retail. La narrazione di SOL come alternativa credibile a Ethereum sembra rafforzarsi, anche grazie all’intensificarsi del trading on-chain delle meme coin.

Esplosione di volatilità e opzioni: i trader scommettono su Solana

Secondo Sean Dawson, responsabile del settore ricerca di Derive, i trader si stanno posizionando per un “mese turbolento” su Solana. Il dato più rilevante è il divario tra la volatilità realizzata e quella implicita: quest’ultima è salita dal 4% al 14% in pochi giorni, segnalando aspettative di movimenti futuri più ampi.

A dimostrare questo scenario rialzista c’è anche l’inversione nel prezzo delle opzioni: ora le call rialziste vengono pagate di più rispetto alle put ribassiste, indicando un sentiment complessivamente positivo. Solana viene quindi vista come un asset ad alto beta, capace di amplificare i movimenti del mercato generale, specialmente nel contesto dell’altseason.

Il ritorno dei Layer-1: prospettive oltre Ethereum

Anche se Ethereum ha catalizzato l’attenzione con un +60% mensile, Dawson è convinto che nei prossimi sei mesi il vero protagonista sarà l’intero comparto Layer-1. L’adozione istituzionale di ETH, le aspettative su politiche crypto più chiare da parte della Casa Bianca (compresi il GENIUS Act e la proposta pro-crypto di Trump), creano un contesto normativo più stabile e favorevole.

In questo scenario, Solana potrebbe beneficiare maggiormente grazie alla sua scalabilità, alle fee ridotte e alla ripresa del trading di meme coin. Tuttavia, le condizioni macro restano decisive. I prossimi dati sull’occupazione USA e l’indice dei prezzi al consumo (30 luglio) saranno chiave per anticipare le prossime mosse della Fed. Se la pressione inflazionistica calerà e la disoccupazione aumenterà, gli asset rischiosi – come Solana – potrebbero esplodere al rialzo.

Solana (SOL) e Snorter (SNORT): i due volti della crypto estate

L’estate 2025 si preannuncia caldissima per le altcoin, e Solana è di nuovo al centro dell’attenzione. La crescita del prezzo, l’interesse nei derivati e la pressione sulle opzioni call indicano una fase di accumulo rialzista. I Layer-1 tornano protagonisti, ma il momentum dovrà essere sostenuto da condizioni macro favorevoli.

Allo stesso tempo, Snorter ($SNORT) si sta imponendo come protagonista emergente, combinando narrativa meme, utilità reale e innovazione nel settore dei bot di trading. In un contesto di mercato in cui velocità e semplicità d’uso fanno la differenza, Snorter potrebbe cavalcare la scia di Solana per posizionarsi tra i top performer del trimestre.

A rendere il bot di Snorter competitivo sono i seguenti fattori:

Integrazione nativa con Telegram : accesso diretto al bot tramite l’app, con interfaccia intuitiva pensata per utenti retail e trader esperti.





: accesso diretto al bot tramite l’app, con interfaccia intuitiva pensata per utenti retail e trader esperti. Funzionalità avanzate : include swap sub-secondo, copy trading, sniping, protezione MEV e dashboard istituzionali in un’unica piattaforma.





: include swap sub-secondo, copy trading, sniping, protezione MEV e dashboard istituzionali in un’unica piattaforma. Multi-chain ready : compatibile con le principali blockchain come Solana, Ethereum, Polygon e Base, per massima flessibilità operativa.





: compatibile con le principali blockchain come Solana, Ethereum, Polygon e Base, per massima flessibilità operativa. Fee ultra competitive : commissioni di trading fino allo 0,85%, inferiori alla media del settore dei bot di trading.





: commissioni di trading fino allo 0,85%, inferiori alla media del settore dei bot di trading. Crescita esplosiva in prevendita: oltre 2,2 milioni di dollari già raccolti finora con un prezzo speciale del token $SNORT pari a 0,0989 dollari.

Con la popolarità crescente di Snorter rappresenta un’opzione strategica per chi cerca esposizione al settore delle meme coin con utility reale per cavalcare l’altseason del 2025.

La prevendita di $SNORT è attiva sul sito ufficiale di Snorter.

