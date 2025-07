Federcalcio Servizi rilancia sul progetto del Verde Sportivo a Myplant & Garden.

Anche per l’edizione 2026, nella giornata centrale della fiera, il 19 febbraio, previsti appuntamenti istituzionali, workshop e seminari

Federcalcio Servizi rinnova la partnership con Myplant & Garden, la fiera leader del Verde, anche per l’edizione 2026 (18-20 febbraio, Fiera Milano Rho), con l’obiettivo di consolidare e far crescere il progetto del “Verde Sportivo“. Si tratta di un’iniziativa strategica che punta a promuovere l’impiantistica sportiva sostenibile.

Il Padiglione dedicato al “Verde Sportivo”, già punto di riferimento per l’impiantistica sostenibile, si trasforma a partire dal 2026 in un vero e proprio laboratorio operativo. In questo ambito, attori istituzionali, stakeholder e professionisti potranno confrontarsi e sperimentare nuove soluzioni, accelerando così l’adozione di standard innovativi e sostenibili.

La partnership, centrata appunto sull’innovazione degli impianti sportivi, punta all’individuazione di un’ottimizzazione delle linee guida per infrastrutture ad alte prestazioni, sostenibili e socialmente responsabili.

Il claim dell’edizione 2026, “Green is More”, sintetizza perfettamente la filosofia di questa sinergia, che mira a trasformare la pavimentazione sportiva da elemento funzionale a motore di un sistema integrato in chiave sostenibile.

«Credo che tutti, a prescindere dall’area in cui si opera – dichiara Mauro Grimaldi, Amministratore di Federcalcio Servizi – debbano farsi parte attiva per ridurre l’impatto ambientale, ottimizzare le risorse idriche e promuovere inclusività. Un impianto sportivo oggi deve generare valore tangibile per il territorio: dalla riduzione delle emissioni, all’accessibilità per atleti e comunità».

Il rinnovo poggia le basi anche sui risultati straordinari dell’edizione 2025: 27.000 presenze (+10% sul 2024), 810 espositori da 40 Paesi e una platea internazionale che ha consacrato Myplant & Garden come centro per l’innovazione nel verde tecnico-sportivo.

«Questi numeri dimostrano che il settore chiede un cambiamento costantemente al passo con i tempi– dichiara Valeria Randazzo, Responsabile di Myplant & Garden – La fiera risponde a questa esigenza, guidando la transizione verso impianti che uniscono tecnologia, ecologia e benessere sociale».

L’edizione 2026 diventerà il laboratorio internazionale dove toccare con mano le soluzioni per centri sportivi, parchi pubblici e aree atletiche sostenibili. «La nostra fiera sarà il punto d’incontro tra supply chain globale e best practices – conclude Randazzo. In collaborazione con la Federcalcio Servizi, promuoveremo un modello replicabile».