Incassi Record per il Super Bowl LVIII. Evento a trazione Taylor Swift

La presenza di Taylor Swift sugli spalti ha lasciato il segno sull’evento più seguito dell’anno negli USA e soprattutto sui prezzi dei biglietti.

(di Davide Pollastri) – I Kansas City Chiefs si sono laureati campioni del Super Bowl per il 2° anno consecutivo, in una partita epica che ha tenuto con il fiato sospeso gli spettatori di tutto il mondo. La vittoria, arrivata all’overtime, è stata ottenuta dopo una battaglia intensa contro i San Francisco 49ers, che hanno dato del filo da torcere fino all’ultimo istante. L’MVP del match è stato il talentuoso quarterback dei Chiefs, Patrick Mahomes, che ha dimostrato ancora una volta il suo valore e la sua leadership sul campo.

L’evento è stato seguito da oltre 100 milioni di spettatori provenienti da ogni angolo del pianeta, confermando il Super Bowl come uno degli eventi sportivi più popolari al mondo. L’Allegiant Stadium, sede del match, ha registrato un incasso stimato di oltre 700 milioni di euro, riflettendo l’entusiasmo e l’interesse generati dalla partita.

L’edizione di quest’anno ha segnato un nuovo record di incassi, portando nelle casse degli organizzatori circa 16 miliardi di euro, quasi un miliardo in più rispetto all’anno precedente. Gli analisti attribuiscono questi numeri straordinari anche alla presenza sugli spalti della pop star Taylor Swift, fidanzata del tight end dei Chiefs, Travis Kelce (n.”87″ della franchigia di Kansas – numero di maglia che la showgirl porta da tempo, stile pendaglio, per abbellire il collo). La presenza della celebrità ha catturato l’attenzione del pubblico, con il 21% degli americani intervistati dal Seton Hall Sports Poll che ha dichiarato di aver seguito la partita esclusivamente per lei.

Secondo Clark Hunt, CEO dei Chiefs, la relazione tra Kelce e Swift ha contribuito notevolmente alla crescita della fan-base femminile della squadra, portando una nuova dimensione di appassionati nel mondo dello sport. L’influenza della Swift si è fatta sentire anche sul prezzo dei biglietti, con un aumento significativo rispetto all’anno precedente: il costo medio è passato dagli 8.000 € della passata edizione agli 11.000 di quest’anno, confermando il suo impatto nel mondo dello spettacolo e dello sport.