In campo la UEFA Champions League. Si parte con l’andata dei quarti finale

In campo la UEFA Champions League (2021). Domani, martedì 6 aprile, e mercoledì 7 aprile, per le gare di andata dei quarti di finale della massima competizione europea per squadre di club. Tutte le partite della competizione sono visibili per gli abbonati al pacchetto Sport via satellite e via internet e per gli abbonati NOW con Pass Sport, mentre per gli abbonati al pacchetto Sport del digitale terrestre sono visibili tutte le partite delle squadre italiane e Diretta Gol, per vedere tutti i gol e le migliori azioni delle altre partite.

Per le interviste del pre e post partita, Anna Billò è la padrona di casa di “Champions League Show”, lo studio di approfondimento dei match, in onda anche su Sky Sport 24. Al suo fianco una squadra formidabile, capitanata da Alessandro Costacurta, questa settimana con Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Del Piero (martedì 6), Paolo Di Canio (martedì 6) ed Esteban Cambiasso (mercoledì 7). I martedì e mercoledì di coppa si chiudono a mezzanotte con “5X5 Champions League”, 30 minuti di brevi confronti sui vari argomenti emersi dalla serata di Champions, sempre in compagnia della squadra di “Champions League Show”, in diretta su Sky Sport Uno e SkySport 24.

Per i clienti Sky, tutte le partite possono essere seguite in diretta anche su “Sky Go”, anche in HD. E per rimanere sempre connessi, news e aggiornamenti continui sul sito skysport.it e l’App Sky Sport.

Tutta la UEFA Champions League 2020/2021 è in diretta su Sky, anche in streaming su NOW. Il grande calcio delle coppe europee sarà su Sky per il prossimo triennio 2021/2024. Sky, trasmetterà, per ognuna delle 3 stagioni, 121 delle 137 partite della UEFA Champions League e tutte le 282 partite della UEFA Europa League e della nuova competizione UEFA Europa Conference League. In totale 403 gare, finali comprese.