Il World Padel Tour sbarca su SKY sull’onda del Sardegna Open 2020

Contratto pluriennale tra SKY e gli organizzatori del World Padel Tour (la Champions League di questo sport) per la messa in onda, sul mercato italiano, dei più importanti tornei del circuito internazionale. Oggi si disputeranno le finali dell’Open di Minorca, prima di volare a metà ottobre (13-18) al Palau Saint Jordi di Barcellona, per un nuovo evento di alto livello. Sky trasmetterà sempre i migliori incontri dei quarti di finale (maschili e femminili), oltre alle semifinali e alle finali 1°-2° posto.

Viatico di questa operazione è stata l’organizzazione, da parte di NSA Group, insieme alla collaborazione tecnica di FIP (guidata dal presidente Luigi Carraro) e Federtennis, dell’Open di Cagliari, il WPT Sardegna Open 2020 – presented by Enel. Il primo Open (sotto l’egida del WPT), nella storia italiana di questo sport.