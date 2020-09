Il calcio strizza l’occhio al mondo del trading e della criptovalute 

Cresce il peso delle criptovalute e delle piattaforme di trading online nel mercato delle sponsorship calcistiche. Una nuova frontiera per recuperare, soprattutto nel nostro paese, il terreno perso con il betting, dopo il blocco governativo di sponsorizzazioni e pubblicità (inserito mesi fa nel “Decreto Dignità”).

In Italia, l’ultima operazione commerciale, in ordine di tempo, porta la firma di Stormgain, nuovo “official crypto trading partner” della Lazio per i prossimi 2 anni (fino al 30 giugno 2022). L’azienda britannica, presente in più di 100 paesi (con base a Cipro), è tra i market leader nel settore delle piattaforme di trading di criptovalute (conta 120mila clienti nel mondo ed è stata premiata da “The European Magazine” come la piattaforma di scambio dell’anno 2020). Non sarà visibile sulla maglia di gioco, ma sfrutterà al massimo la presenza dei biancocelesti in Champions League (nella stagione 2020/21). La partnership, curata dall’advisor marketing Infront Italy, aiuterà il club capitolino ad ampliare il proprio panorama internazionale (allo studio l’ideazione di progetti all’avanguardia per i fan in ambito digitale). Nella precedente stagione Stormgain è stato sleeve sponsor del Newcastle United in English Premier League (EPL).

eToro investe sul calcio europeo

Nuovo accordo di partnership per il brand eToro nel mondo del calcio francese. Sarà il nuovo sleeve sponsor dell’AS Monaco (club di Ligue1) fino alla stagione 2022. eToro (società multinazionale di social trading e brokeraggio multi asset) ha sedi legali a Cipro, Israele, Regno Unito, Stati Uniti e Australia ed è partner, già da un biennio, di un pool di società di English Premier League, tra cui Everton (secondo club della città di Liverpool) e l’Aston Villa. Oltre a ciò la realtà cipriota (fondata nel 2006) sarà sponsor del team eSports del club monegasco (sempre per la stessa durata contrattuale). Sei club della English Premier League (EPL) hanno ufficializzato la partnership con “eToro“anche per la prossima stagione sportiva.

Nello specifico, sponsorizza il Southampton, il Tottenham Hotspur, il Crystal Palace, il Leicester City, l’Aston Villa e l’Everton (per quest’ultimo club sarà anche “official online trading partner.”). L’investimento complessivo di eToro. nel mondo del calcio (considerando anche la pubblicità on/offline di supporto) è stimato in 12 milioni di euro. Una cifra record per un’azienda operante nel settore del trading online.

L’ingresso della piattaforma mondiale è avvenuto nella stagionne 2018 e comprendeva, inizialmente, anche il Brighton & Hove Albion, il Cardiff City e il Newcastle United . La particolarità di questa tipologia di sponsorizzazione è nella modalità di pagamento: i contratti infatti sono regolati in bitcoin.

Tra le ragioni che hanno spinto la piattaforma leader mondiale di social trading, specializzata nell’intermediazione di bitcoin (conta più di 10milioni di clienti in oltre 140 diversi mercati), ETF e in migliaia di titoli azionari, vi è sicuramente la forte mediaticità della Premiership all’estero, dove è il primo prodotto calcistico per interesse da parte dei network tv. Questo aspetto strategico ha determinato la scelta di investire, in misura massiccia, sulla English Premier League.