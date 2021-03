Il Vicenza calcio lancia il progetto LR Talks con il supporto della Confindustria locale

Imprenditoria e business calcistico insieme seduti ad un tavolo di confronto. Il Vicenza calcio ha scelto la Confindustria Vicenza come partner per il lancio di un ciclo di appuntamenti intitolato “LR Talks“, per avvicinare il mondo delle imprese del territorio ai colori biancorossi.

Il primo evento, previsto sulle piattaforme online, si terrà lunedì 22 marzo e avrà come tema “Il branding come leva della comunicazione e posizionamento aziendale. Come si costruisce, si valorizza e si consolida un brand aziendale, nell’industria di prodotto e di servizi, così come nel settore sportivo”.

A inaugurare l’incontro e la partnership saranno il presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, e il direttore generale del club calcistico, Paolo Bedin. Tra i relatori il presidente del L.R. Vicenza Stefano Rosso, consigliere di OTB (holding controllata dall’imprenditore Renzo Rosso, fondatore del marchio “Diesel”) e Ceo di D-Cave, Anna Gionfriddo, operations director manpower di Group Italia e Mauro Trimigliozzi, Ceo & Founder di Philip Martin’s.

Nicola Rossi dell’area commerciale di LR Vicenza. – “È per noi un piacere organizzare questo ciclo di appuntamenti che tratta temi importanti per ogni azienda, specialmente in quest’era difficile di Covid – afferma il presidente di LR Vicenza Stefano Rosso –. Come società crediamo nella condivisione delle competenze e conoscenze come opportunità di crescita per tutte le aziende del territorio. Speriamo questo possa essere l’inizio di un percorso lungo e profittevole”.

“Le aziende vicentine sono sempre state eccezionali a fare manifattura, ma magari non sono sempre state attentissime a comunicare nel migliore dei modi questo grande valore – aggiunge il presidente degli Industriali vicentini Luciano Vescovi –. Proprio per ampliare la cultura della comunicazione in ambito business, abbiamo deciso senza indugi di dare il via a questa partnership, non solo perché attorno alla squadra, alla storia e al marchio LR Vicenza c’è un apprezzamento che travalica di gran lunga i confini provinciali e anche nazionali; ma soprattutto perché dietro a questa società ci sono imprenditori e aziende che possono sicuramente dare un contributo enorme al nostro tessuto manifatturiero su temi come questo”.