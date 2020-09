Il tema della ecosostenibilità al centro del progetto della 3a maglia dell’Udinese griffata Macron

Udinese calcio e Macron, sponsor tecnico del club friulano, hanno presentato oggi, alla Dacia Arena, la nuova maglia “Third” che la squadra indosserà nel corso della stagione 2020-2021 appena iniziata.

La maglia dal nuovo design dettato da una scelta cromatica che passa dal grigio antracite della terza maglia dello scorso anno al giallo ocra di quest’anno, porta con sé un messaggio molto importante e legato al concetto di ecosostenibilità di Udinese Calcio, che si trova in perfetta sintonia con ‘Macron 4 the planet’: il progetto del brand italiano a sostegno dell’ambiente, come la produzione di maglie gara il cui tessuto in poliestere è 100% riciclato da PET, e che vede proprio l’Udinese come prima destinataria tra i club calcistici in Italia.

La maglia “Third” ha il collo alla coreana con bordi in maglieria bianchi e neri. Dettagli bianconeri sono presenti anche nei bordi manica e sul fondo maglia. Il colore è giallo ocra con una grafica optical tono su tono che riprende lo scudetto del club. Un altro dettaglio che caratterizza la maglia è il logo vintage dell’Udinese Calcio stampato in rilievo sulla manica destra. Il backneck è personalizzato con etichetta a bande bianconere, lo stemma della squadra e la scritta I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA. Nel retro collo, in nero, è ricamato il motto La Passione è la nostra Forza. Sul petto a destra è ricamato in nero il Macron Hero, logo del brand italiano mentre a sinistra, lato cuore, la patch con lo stemma dell’Udinese Calcio. Il kit Third si completa con shorts neri con coulisse bianche e calzettoni giallo ocra con righe orizzontali bianconere sul bordo superiore. Il Macron Hero è posto anteriormente al centro del calzettone, mentre sul polpaccio è stampata la scritta U.C. 1896.

La nuova maglia ‘Third’ dell’Udinese Calcio è realizzata in Eco-Softlock, tessuto a maglia ottenuto da filato TOPGREEN certificato da Global Recycled Standard, in poliestere 100% riciclato da PET. Il PET raccolto dopo l’utilizzo, viene ridotto in cip della grandezza di circa 2 mm e viene successivamente trattato per ottenere un filato che garantisce le stesse prestazioni di quello non riciclato. L’equivalente di 13 bottigliette da 0,5 litri dà origine alla quantità di filato che serve per realizzare una maglia.

“Quello con l’Udinese Calcio è un rapporto che va al di là della fornitura tecnica, ci siamo trovati a condividere interessi comuni e impegni precisi nei confronti della salvaguardia dell’ambiente. – ha detto Gabriele Tacconi, Sports Marketing Manager Italy di Macron – La realizzazione dei kit gara per la prossima stagione, la cui presentazione si conclude oggi con la maglia ‘Third’, è stata caratterizzata da una scelta importante e consapevole, ovvero quella di usare un tessuto, l’Eco-Softlock, completamente eco compatibile. L’Udinese è la prima squadra tra i nostri club in Italia a indossare maglie realizzate con questa tecnologia. Maglie che rappresentano la storia e l’identità del club, ma che guardano anche al futuro. Siamo sicuri che saranno apprezzate dai giocatori e dai tifosi legati a questi colori, ma anche molto sensibili ai temi dell’ambiente e della sostenibilità”.

“Macron è un’azienda nella quale tutte le persone hanno sposato una filosofia di vita improntata al cambiamento. Da qui nasce la volontà comune di contribuire in maniera concreta ai temi della sostenibilità ambientale, anche insieme a partner particolarmente sensibili a questo tema come l’Udinese Calcio. – ha dichiarato Natascia Mongardi, Head of Communications di Macron – “Macron 4 the Planet” è un progetto che sintetizza una serie di iniziative e best practice che Macron sta portando avanti in difesa dell’ambiente. Tra queste, la produzione di maglie in poliestere 100% riciclato; l’ottimizzazione e le modifiche nel packaging dei prodotti, che si traduce in una sensibile riduzione di carta; la realizzazione di polybag (buste in plastica che contengono i capi) in materiale, anche in questo caso, 100% riciclato. Non ultimo l’investimento fatto per la nuova sede dell’azienda, realizzata con una particolare attenzione all’impatto ambientale: dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, alla piantumazione di aree verdi, l’incentivazione ad assumere comportamenti ecologici da parte dei dipendenti e la realizzazione di spazi lavorativi funzionali e concepiti per il benessere delle persone. Tutte scelte e attività che consentono di partecipare concretamente alla difesa dell’ambiente e del benessere collettivo.”

“E’ per Udinese motivo di orgoglio la condivisione di una vision legata ad un progetto green che sta molto a cuore al Club e al nostro sponsor tecnico Macron – sottolinea Stefano Campoccia, Vice-Presidente di Udinese Calcio-. In quest’ottica, è particolarmente significativo presentare la nuova terza maglia Macron, realizzata con materiale ecosostenibile ovvero bottiglie di plastica riciclate, così come tutte le maglie di questa stagione. Questo sta a significare quanto crediamo in questo progetto. Siamo con orgoglio il primo Club di calcio di Macron ad indossare divise da gioco interamente prodotte nel rispetto dell’ambiente. Questo è soltanto uno dei primi tasselli di un progetto green di più ampio respiro che abbiamo già intrapreso e svilupperemo costantemente”.

Le nuove maglie sono acquistabili presso il Macron Store Dacia Arena, i Macron Store, i rivenditori Macron autorizzati e online sui siti store.udinese.it e macron.com.