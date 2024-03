Il Team Italia FIPE pronto per l’appuntamento World Cup di Phuket

Il Team Italia di Pesistica Olimpica è in partenza per Phuket (Thailandia), dove il 1° aprile inizierà la Coppa del Mondo (fino al prossimo 11 aprile), ultima gara di qualificazione olimpica e ultima chance per entrare nella top ten della ranking list olimpica e conquistare il pass per Parigi 2024. Alla gara, è obbligatoria per poter prendere parte ai Giochi, parteciperanno esclusivamente i sei azzurri che hanno iniziato il percorso di qualificazione (nella foto in primo piano).

Con loro il Direttore Tecnico Sebastiano Corbu, coadiuvato dai tecnici Pietro Roca, Luigi Grando 3 Matteo Orecchini.

Giulia Imperio, impegnata nella categoria 49 kg, è attualmente 13° con i 185 kg sollevati a Doha e dovrà migliorarsi di almeno 6 kg per entrare nella top ten; Lucrezia Magistris dovrà incrementare i suoi 217 kg di almeno 5 kg per cercare di scalare la classifica nella categoria 59 kg, dove ora è 12°; Giulia Miserendino, attualmente al 14° posto nella categoria 71 kg, torna in gara dopo l’assenza all’Europeo di Sofia, e dovrà incrementare i suoi 233 kg di almeno 9 kg per ottenere la qualifica.

Sergio Massidda, già secondo nella ranking list nella categoria 61 kg con i 302 sollevati a Riyadh, gareggerà insolitamente nella 67 kg (non olimpica) per evitare di sottoporre il suo corpo allo sforzo del calo peso; Mirko Zanni, in gara nella categoria 73 kg, dovrà cercare di migliorare i 335 kg sollevati lo scorso anno a Yerevan, per rientrare nella top ten (attualmente 11°); Nino Pizzolato è chiamato a consolidare ed eventualmente migliorare la sua 7° posizione nella ranking olimpica nella categoria 89 kg.

Le dichiarazioni del CT Fipe

Sebastiano Corbu

“A Phuket l’obiettivo è quello della qualifica olimpica. La preparazione di questi mesi è stata intensa, i ragazzi arrivano carichi a questo appuntamento, consapevoli di dover dare tutto per conquistare il pass. Lo scopo è mettere kili sul bilanciere e rientrare subito nella top ten, senza dover aspettare il 24 maggio l’ufficializzazione dell’IWF, con le varie scremature regolamentari. Daremo il massimo”.