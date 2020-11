IL ST.PAULI LANCIA LA COLLEZIONE UNBRANDED CON IL MARCHIO DIIY

(di Daniele Caroleo) – Il Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V., società calcistica di Amburgo, partecipante alla Zweite Liga (la seconda divisione tedesca) meglio nota come St.Pauli, ha recentemente lanciato la propria collezione di abbigliamento sportivo con il marchio DIIY, acronimo per il motto “Do It, Improve Yourself“ (testualmente: “fallo, migliora te stesso”).

L’operazione viene ufficializzata a seguito della conclusione del rapporto con lo sponsor tecnico (dal 2016), Under Armour, azienda americana pioniera nel mondo del performance apparel. Il progetto, per altro, è molto simile a quello portato avanti, in Italia, dall’U.S. Lecce, che, nel 2018, ha deciso di lanciare il marchio “M908“, ideato dal club salentino con linea tecnica e di merchandising autoprodotta. La società tedesca ha spiegato che l’idea del nuovo marchio è nata 18 mesi fa, dopo aver riscontrato l’impossibilità di avvalersi di un fornitore che producesse abbigliamento sportivo in modo sostenibile e supportasse il ​​commercio equo/solidale. Oltre alle maglie, il St. Pauli curerà direttamente anche la progettazione e la produzione dell’intera linea di abbigliamento sportivo, che sarà composta da 55 capi diversi.

Il contratto in essere con Under Armour scadrà definitivamente nel 2021, e la nuova collezione, “targata” DIIY, verrà presentata nel maggio dello stesso anno. La nuova maglia, però, potrà essere preordinata già a partire da dicembre 2020 e i tifosi e gli appassionati che l’acquisteranno nelle prime quattro settimane potranno personalizzarla in maniera esclusiva, per esempio scrivendo il proprio nome al posto del logo del main sponsor.