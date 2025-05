Elezioni CONI: è pronta la “manita”. Ufficializzato il 5° candidato.

E’ ufficiale: c’è un quinto candidato a succedere a Giovanni Malagò alla presidenza del Coni, le cui elezioni si terranno il prossimo 26 giugno. Dopo Luciano Buonfiglio, Luca Pancalli, Giuseppe Macchiarola ed Ettore Thermes, a scendere in campo è Mauro Checcoli, ex presidente Fise e numero uno dell’Accademia Olimpica Nazionale Italiana. “Sì, ho deciso di candidarmi – ha detto all’Italpress Checcoli, confermando così l’indiscrezione fatta oggi da ‘Il Corriere della Sera’ – La mia è una battaglia per i valori dello SPORT, non è un fatto personale”. L’esperto dirigente bolognese, 82 anni, vincitore di due medaglie d’oro nell’equitazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 1964, scende in campo con tante frecce al suo arco: “Sono cresciuto nello SPORT, ho fatto di tutto tra agonismo, polemiche e ruoli dirigenziali. Quello che non riesco ad accettare, forse per una mia forma di deviazione, è che i valori profondi dello SPORT olimpico, quelli morali ed educativi, siano poco considerati”, ha concluso. (fonte: Italpress).